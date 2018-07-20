Белорусские аграрии убрали 7 % площадей. Лидер страды – Брестская область

Новости Беларуси. В Беларуси уже убрано больше половины рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приступили также и к уборке зерновых. Из-за плохой погоды почти неделю белорусские аграрии не выходили в поле, поэтому темпы уборочной снизились.

Каждый день к страде присоединяются новые хозяйства. К этому дню аграрии уже убрали почти 7 % площадей. Несмотря на то, что работы только начались, в уборочной уже есть лидер – это Брестская область: там аграрии обработали четверть от общего объема работы.

После Брестской области в списке передовиков Гродненский и Гомельский регионы. В Минской области собрали около 3 % урожая.