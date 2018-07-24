Что было: Леонид Якубович натворил чудес в минском небе/ Проходной балл

От винта!

Сегодня небо над Минском снова в тучах, периодически льют дожди. Но эти погодные обстоятельства не помешали открытию 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту. Такое событие у нас – впервые, в турнире участвуют 38 экипажей из 7 стран мира. Соревнования пройдут на Боровой – на восточной окраине столицы, в конце недели авиашоу состоится на аэродроме «Липки». Среди звезд первой величины, конечно же, легендарная украинка Любовь Приходько – абсолютная чемпионка мира в пилотировании вертолетов. Есть звезды из земных амплуа. Как, например, артист и вечный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович, «небесный» стаж которого два десятка лет. Или белорусский бизнесмен Александр Центер, руководитель федерации вертолетного спорта. В программе много всего зрелищного. Будем надеяться, что в небе Родины никаких чудес за время чемпионата не произойдет, и все, кто будут взлетать, приземлятся, как надо.

А на земле в эти дни в Минске проходит еще один чемпионат мира – баскетбольный. За медали борются девушки до 17 лет. К слову, количество крупных международных турниров, проводимых в Беларуси, с каждым годом растет: в 2015-м – 30, в 2016-м – 67, в 2017-м – более 80. Только мировых чемпионатов было несколько. Давайте вспомним:

– ЧМ по велосипедному спорту на треке (2013 год);

– ЧМ по хоккею (2014);

– ЧМ по биатлону юниорский (2015);

– ЧМ по конькобежному спорту (март 2018).

В августе в Минске пройдет ЧМ по таэквондо. Летом следующего года Беларусь принимает 2-е Европейские игры, а в 2021 году – очередной чемпионат мира по хоккею. Как у нас говорят, welcome!

Трудный выбор абитуриента

Сегодня без хорошего образования никуда. Новые технологии, проникающие во все сферы нашей жизни, требуют знаний. Поэтому молодежь в основной массе хочет учиться. Повезло, если проходишь на бюджетную форму – родителям легче. А конкурс на отдельные специальности был достаточно высокий. Например, в БНТУ на факультете маркетинга, менеджмента, предпринимательства на дневном бюджетном отделении конкурс составил 8 человек на место.

Высокой популярностью у абитуриентов пользуется вуз, готовящий управленцев – Академия управления при Президенте Беларуси. Нет нужды говорить, насколько высока роль чиновника в жизни государства. От людей, принимающих решения, зависит благополучие страны. И чтобы решения были правильными, нужна качественная образовательная база. После «нагоняя» от Президента подходы к набору здесь стали строже. «Впервые было проведено конкурсное зачисление, в том числе в рамках государственного заказа. Конкурс проведен, госзаказ выполнен», – доложил Главе государства ректор академии Геннадий Пальчик. Речь шла о формировании государственного заказа на повышение квалификации. Здесь получают новые знания госслужащие, состоящие в кадровом резерве Президента. Набор первокурсников также уже состоялся. Это три специальности: «госуправление и право», «госуправление и экономика», «управление информационными ресурсами». Проходной балл составил 338, 341 и 343 балла соответственно.

Вступительная «лихорадка» тем временем продолжается. Дети и их родители только и живут мыслями о поступлении.

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В.Д.