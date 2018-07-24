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Александр Лукашенко: В Академии управления при Президенте не нужных в управлении людей учиться не должно

24 июля 2018 10:33
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Новости Беларуси. Сегодня, 24 июля, во Дворце Независимости обсудили подготовку кадров в Академии управления при Президенте страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот вуз уже не в первый раз оказывается в центре внимания главы государства.

Александр Лукашенко: В Академии управления при Президенте не нужных в управлении людей учиться не должно -1

Сейчас здесь кардинальным образом перестраивается система подготовки управленцев. Такую задачу перед руководством академии ставил Александр Лукашенко не так давно.

И вот сегодня Президент в очередной раз подчеркнул: с 1 сентября в этом учебном заведении не нужных в управлении людей учиться не должно. Глава государства потребовал к началу учебного года внести предложения по совершенствованию процесса обучения в академии.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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