Александр Лукашенко: В Академии управления при Президенте не нужных в управлении людей учиться не должно

Новости Беларуси. Сегодня, 24 июля, во Дворце Независимости обсудили подготовку кадров в Академии управления при Президенте страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот вуз уже не в первый раз оказывается в центре внимания главы государства.

Сейчас здесь кардинальным образом перестраивается система подготовки управленцев. Такую задачу перед руководством академии ставил Александр Лукашенко не так давно.

И вот сегодня Президент в очередной раз подчеркнул: с 1 сентября в этом учебном заведении не нужных в управлении людей учиться не должно. Глава государства потребовал к началу учебного года внести предложения по совершенствованию процесса обучения в академии.