«Европейские игры». Бадминтон

Скорость полёта волана после удара профессионала может достигать 400 километров в час. Чтобы мастерски отбивать этот снаряд, спортсмену нужно приложить максимум усилий.

Многие хотя бы раз в жизни играли в увлекательную игру под названием «бадминтон». Но, казалось бы, детская забава, на самом деле является самым настоящим профессиональным видом спорта. И чтобы начать его осваивать, в первую очередь, следует научиться держать ракетку правильно.

Анастасия Чернявская пришла в этот вид спорта осознанно. Её мама работает старшим тренером национальной команды. Любовь к бадминтону Влада Анатольевна передает не только дочери, но и всем воспитанникам. К слову, наша национальная команда в данной дисциплине совсем небольшая – всего четыре спортсмена, вернее, спортсменки. Анастасия и ее напарница Алеся – самые яркие ее представительницы. Девушки часто защищают честь нашей страны на международной арене. Где в Беларуси находится лучшая школа по бадминтону (узнаете здесь).

Алеся Зайцева, мастер спорта международного класса, чемпионка Республики Беларусь в парном разряде по бадминтону:

Я неоднократная чемпионка РБ, участвовала в Олимпийских играх в Лондоне. Сейчас хочу попытаться отобраться в Токио.

Но прежде чем попасть на Олимпиаду в Токио, которая пройдёт в 2020 году, Алесе и Анастасии нужно достойно выступить на предстоящих Европейских играх. Влада Чернявская, старший тренер национальной команды по бадминтону:

В бадминтоне есть 5 разрядов. Женская одиночка, мужская одиночка, женская пара, мужская пара и смешанная пара, которая называется микст. Так как мы страна проведения Европейских игр, будут представлены все 5 разрядов. Представители в этих разрядах определяются по рейтингу мировому и европейскому и персональному приглашению, исходя из этого рейтинга поступают от Европейской федерации. Естественно, для этого нам нужно хорошо выступать на международных соревнованиях и зарабатывать рейтинговые очки.

Ожидается, что на Европейских играх во время соревнований по бадминтону выступят 160 атлетов, среди которых разыграется 5 комплектов медалей. Уже сегодня наши спортсмены активно готовятся к предстоящему форуму. Оттачивать технику приходится минимум 5 раз в неделю. Две двухчасовые тренировки в день выдержать непросто, но желание максимально проявить себя помогают упорно идти к цели.

Анастасия Чернявская, мастер спорта Республики Беларусь, чемпионка Республики Беларусь в парном и смешанном парном разрядах по бадминтону:

Конечно, играть в Минске, у себя дома – это большая ответственность, но и с другой стороны, говорят, стены помогают. Мы надеемся на поддержку болельщиков и родных.

Бадминтон – хоть и сложный, но красивый вид спорта. Он развивает гибкость и выносливость, укрепляет мышцы спины, плеч, улучшает осанку. Поэтому неудивительно, что интерес к бадминтону растет. Влада Чернявская:

Так как у нас появилось больше спортивных площадок, детей стало больше. Бадминтон стал развиваться более стремительно. В данный момент даже организована Детская лига, где дети будут играть в серии турниров, и выявлять в конце года сильнейшего. Чего раньше у нас не было. Дети – это надежда на будущее, представление национальной команды РБ на международной арене.