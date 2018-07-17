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Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было

17 июля 2018 21:59
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Новости Беларуси. Вузы Беларуси завершили прием на бюджетные места, идет подсчет заявлений от абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-1

Между тем, некоторые из них именно 17 июля приняли решение о выборе будущей специальности. Корреспондент Дмитрий Боярович о том, каково это – запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-4

Обновляя страницу каждые 5 минут – так Анна ждет последней информации о поданных заявлениях. Девушка поступает на биологический факультет БГУ. Но вот баллы у абитуриентки – на тоненького.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-7

Анна Кохнюк, абитуриентка:
Надеюсь, мне повезет.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Что чувствуешь?

Анна Кохнюк:
Волнение, даже больше страх. Потому что тут может все поменяться в одно мгновение.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-10

Дмитрий Боярович:
За час до закрытия приемной комиссии в БГУ не уменьшается поток абитуриентов. Многие не уверены в набранных баллах и до последнего момента пытаются поймать свою птицу счастья и поступить на бюджет.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-13

Некоторые абитуриенты переподавали документы в течение дня на разные специальности одного – или даже разных – вузов. Однако это можно было делать лишь до 18:00. Теперь остается только ждать результатов приема.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-16

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:
Участвующих в общем конкурсе и набравших более 300 баллов – более 60 %. Такой цифры у нас раньше не было. Это может привести к тому, что проходные баллы будут высокие. Может быть даже повыше, чем в прошлом году.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-19

Ситуация поспокойней в БГУИРе. Но и там до последнего следили за таблицей баллов, вывешенной в фойе университета. Кстати, норма приема (правда, на платное) в 2018 году здесь увеличилась на 285 человек.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-22

Сергей Дик, первый проректор БГУИР:
В этом году самый высокий бал на такие специальности, как экономика электронного бизнеса, электронный маркетинг. На экономику электронного бизнеса балл 383. У нас на данный момент подали документы 21 победитель международных и республиканских олимпиад, два лауреата специального фонда Президента по поддержке одаренной молодежи.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-25

Многие на подачу документов приходили семьями. Не меньше детей волновались их родители.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-28

Очень хочется, чтобы поступил, маме особенно.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-31

Надеялись, что такого волнения не будет, но очень волнуемся. Желаем всем абитуриентам хорошего поступления.

Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было-34

Фамилии всех поступивших на бюджет станут известны днем 18 июля. После начнется прием на платные места (он завершится 6 августа). Всего же первокурсниками белорусских вузов в 2018 году станут 55 тысяч абитуриентов.

# Вступительная кампания # общество # Анна Кохнюк # Дмитрий Боярович # Вячеслав Молофеев # Сергей Дик # Фотофакт

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