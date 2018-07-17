Последний день приема документов на бюджет вузов Беларуси: как это было

Новости Беларуси. Вузы Беларуси завершили прием на бюджетные места, идет подсчет заявлений от абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, некоторые из них именно 17 июля приняли решение о выборе будущей специальности. Корреспондент Дмитрий Боярович о том, каково это – запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Обновляя страницу каждые 5 минут – так Анна ждет последней информации о поданных заявлениях. Девушка поступает на биологический факультет БГУ. Но вот баллы у абитуриентки – на тоненького.

Анна Кохнюк, абитуриентка:

Надеюсь, мне повезет. Дмитрий Боярович, СТВ:

Что чувствуешь? Анна Кохнюк:

Волнение, даже больше страх. Потому что тут может все поменяться в одно мгновение.

Дмитрий Боярович:

За час до закрытия приемной комиссии в БГУ не уменьшается поток абитуриентов. Многие не уверены в набранных баллах и до последнего момента пытаются поймать свою птицу счастья и поступить на бюджет.

Некоторые абитуриенты переподавали документы в течение дня на разные специальности одного – или даже разных – вузов. Однако это можно было делать лишь до 18:00. Теперь остается только ждать результатов приема.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Участвующих в общем конкурсе и набравших более 300 баллов – более 60 %. Такой цифры у нас раньше не было. Это может привести к тому, что проходные баллы будут высокие. Может быть даже повыше, чем в прошлом году.

Ситуация поспокойней в БГУИРе. Но и там до последнего следили за таблицей баллов, вывешенной в фойе университета. Кстати, норма приема (правда, на платное) в 2018 году здесь увеличилась на 285 человек.

Сергей Дик, первый проректор БГУИР:

В этом году самый высокий бал на такие специальности, как экономика электронного бизнеса, электронный маркетинг. На экономику электронного бизнеса балл 383. У нас на данный момент подали документы 21 победитель международных и республиканских олимпиад, два лауреата специального фонда Президента по поддержке одаренной молодежи.

Многие на подачу документов приходили семьями. Не меньше детей волновались их родители.

Очень хочется, чтобы поступил, маме особенно.

Надеялись, что такого волнения не будет, но очень волнуемся. Желаем всем абитуриентам хорошего поступления.