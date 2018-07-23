«Ни в одной стране мира не видел ничего подобного»: Леонид Якубович прокомментировал техническое состояние белорусской авиатехники

Новости Беларуси. Подробности летной программы Чемпионата мира по вертолетному спорту рассказали сегодня организаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие первенства состоится 24 июля на аэродроме Боровая. Все участники уже прибыли в Беларусь. До начала воздушных состязаний экипажи – а их будет 36 – смогут осмотреть соревновательную трассу. Демонстрировать мастерство виртуозы будут в 4 дисциплинах. Леонид Якубович натворил чудес в минском небе

Нашу команду представят 7 экипажей на вертолетах МИ-2 и Робинсон. Приятно отметить, что цвета белорусского флага будут защищать и девушки. А в день открытия чемпионата участникам дадут возможность просто витать в облаках. Фигуры высшего пилотажа обещают зрителям. И это будет несоревновательная программа. Первенство обещают посетить много известных гостей. В их числе и российский телеведущий Леонид Якубович, который, кстати, родился в Беларуси. Леонид Якубович на ЧМ по вертолётному спорту: «Не главное быть первым, главное – быть лучшим»

Леонид Якубович, телеведущий, пилот:

Ни в одной стране мира не видел ничего подобного. В таком состоянии авиатехнику должны держать люди не просто влюбленные, а живущие этим. Потрясен. Завидую, преклоняюсь перед всеми, кто это создал. Александр Центер, глава Белорусской федерации авиационного спорта:

Многие страны хотели провести это мероприятие у себя. Это страны, у которых авиационные виды спорта очень развиты. Но мы оказались более настойчивы, более энергичны и более убедительны. Те традиции, которые есть в нашей авиации и та репутация позволили нам убедить, что чемпионат должен состоятся именно у нас.