Ректор Академии управления при Президенте: «Впервые было проведено конкурсное зачисление в рамках госзаказа»

Новости Беларуси. Ректор Академии управления при Президенте Беларуси Геннадий Пальчик рассказал, что в вузе уже существенно обновлена работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в заведении оптимизировали учебный процесс. Сократили число приема на бюджетную форму обучения и убрали те специальности, которые дублировались в других университетах. Кроме того, пересмотрены учебные планы и программы.

Еще один блок вопросов коснулся набора на первый курс в Институте управленческих кадров академии, по специальностям, связанным с управлением информационными ресурсами, правом и экономикой. Проходные баллы здесь оказались очень высокими.

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Впервые было проведено конкурсное зачисление в рамках госзаказа. Конкурс составил на систему набора на первый курс 1,2 человека на место, а на систему переподготовки – 1,6 человека на место. Конкурс проведен, госзаказ выполнен.

Второй блок вопросов – это набор на первый курс Института управленческих кадров нашей академии. Это набор на две специальности: государственное управление и право, государственное управление и экономика. И третья специальность связана с управлением информационными ресурсами.

23 числа состоялось зачисление на эти специальности. Проходной балл составил 338, 341 и 343 балла. То есть по результатам многолетних наборов в Академию управления мы по-прежнему пользуемся авторитетом, и к нам поступают абитуриенты с очень высоким баллом.