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Слалом в небе: почти 30 экипажей из пяти стран проводят под Минском тест-чемпионат мира по вертолетному спорту

28 июля 2017 05:38
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается тест-чемпионат мира по вертолетному спорту. В эти дни на аэродроме «Боровая» почти 3 десятка экипажей из России, Германии, Польши, Украины и Беларуси сражаются за медали в семи дисциплинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июля небесные капитаны продемонстрируют, пожалуй, одно из самых зрелищных упражнений – слалом. Главная задача для экипажа – пронести ведро с водой над препятствиями, уронив при этом как можно меньше жидкости. До 30 июля гостей праздника ожидает еще не один сюрприз.

Слалом в небе: почти 30 экипажей из пяти стран проводят под Минском тест-чемпионат мира по вертолетному спорту-1

Антон Быстров, генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор авиационного фестиваля:
Дисциплина «Навигация», то есть спортсмены летают по маршруту, выполняют специальные задания, находят специальные точки, полотнища и потом возвращаются на аэродром. Отсекается время и распределяются результаты. Упражнение сложное, потому что, во-первых, многие пилоты здесь никогда не летали, кто прилетел впервые. Раньше мы здесь не проводили упражнение «Навигация», поэтому многие пилоты впервые летали именно по этому маршруту, в Минском районе. И это было, естественно, сложно. Плюс около Минска очень много разных объектов, и поэтому здесь сложнее, чем в каком-то поле или за городом.  

Нынешние соревнования станут лишь пристрелкой к международному чемпионату мира, который Беларусь примет в 2018 году. Высший пилотаж в небе над Минском продемонстрируют лучшие летчики планеты.

# Спортивные соревнования # Антон Быстров

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