Слалом в небе: почти 30 экипажей из пяти стран проводят под Минском тест-чемпионат мира по вертолетному спорту

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается тест-чемпионат мира по вертолетному спорту. В эти дни на аэродроме «Боровая» почти 3 десятка экипажей из России, Германии, Польши, Украины и Беларуси сражаются за медали в семи дисциплинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июля небесные капитаны продемонстрируют, пожалуй, одно из самых зрелищных упражнений – слалом. Главная задача для экипажа – пронести ведро с водой над препятствиями, уронив при этом как можно меньше жидкости. До 30 июля гостей праздника ожидает еще не один сюрприз.