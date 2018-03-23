«Секунды на этой арене были показаны лучшие в сезоне». Анна Ковалёва – на студенческом Чемпионате мира по конькобежному спорту

Новости Беларуси. На студенческом Чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске, определены имена первых победителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На студенческом Чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске, определены имена первых победителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дебютное золото турнира ушло польке Магдалене Чищон. Открывали соревновательную программу девушки в забегах на 3 тысячи метров. В этом виде не обошлось без белорусского представительства: самая молодая участница нашей команды – Анна Ковалева – в итоговом протоколе стала 9-й, но показанные секунды вдохновили спортсменку.
Анна Ковалева, участница Чемпионата мира по конькобежному спорту (Беларусь):
Секунды на этой арене были показаны лучшие в сезоне. Но личный рекорд, конечно, не получилось. Но это результат хороший.
Мой рекорд был поставлен в Германии, это был юниорский Кубок. Я тогда установила новый рекорд юниорский, который не могли побить 17 лет.
Парни вчера преодолевали 5 тысяч метров. В шаге от пьедестала оказался наш Алексей Кирпичник, а победа – у итальянца Давидэ Гьотто. В командном спринте и у женщин, и у мужчин лучшей стала сборная России. 23 марта чемпионат продолжится и продолжит собирать восторженные отзывы участников и зрителей.
Максим Рыженков, помощник Президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:
Очень важно, что у нас развивается, кроме профессионального, студенческий спорт. Очень хорошо, что пришли поддержать своих спортсменов, которые учатся в университетах, их одногруппники. Они за них болеют, переживают.
Очень важно, что такие мероприятия в последнее время все чаще и чаще приходят в нашу страну. У нас прекрасная инфраструктура построена. Конечно, ее нельзя прятать от зарубежных зрителей. Ее нельзя недозагружать для наших спортсменов и зрителей.