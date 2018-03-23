«Секунды на этой арене были показаны лучшие в сезоне». Анна Ковалёва – на студенческом Чемпионате мира по конькобежному спорту

Новости Беларуси. На студенческом Чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске, определены имена первых победителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дебютное золото турнира ушло польке Магдалене Чищон. Открывали соревновательную программу девушки в забегах на 3 тысячи метров. В этом виде не обошлось без белорусского представительства: самая молодая участница нашей команды – Анна Ковалева – в итоговом протоколе стала 9-й, но показанные секунды вдохновили спортсменку.

Анна Ковалева, участница Чемпионата мира по конькобежному спорту (Беларусь):

Секунды на этой арене были показаны лучшие в сезоне. Но личный рекорд, конечно, не получилось. Но это результат хороший.

Мой рекорд был поставлен в Германии, это был юниорский Кубок. Я тогда установила новый рекорд юниорский, который не могли побить 17 лет.