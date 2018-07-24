Городской центр мужского здоровья в Минске: для кого и чего он будет создан?

Новости Беларуси. Городской центр мужского здоровья планируют в ближайшее время открыть в Минске. Какую функцию будет выполнять это учреждение, рассказала в программе «Большой город» главный акушер-гинеколог Минска.

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Сегодня здоровье мужчин очень актуально для деторождения. В последние годы буквально все европейские страны (и мы – не исключение) говорят о том, что среди причин бесплодия мужской фактор занимает 50 % . Поэтому

для любой страны актуально сохранение мужского здоровья.

Поэтому родилась такая идея у нас в комитете. Столица – это большой город. Конечно, в городе организованы урологические кабинеты. Функционирует городской центр планирования семьи, есть республиканский центр планирования семьи. В эти центры приходит уже семейная пара, когда у нее уже есть проблема и они хотят ее решить.

А городской центр мужского здоровья создан для того,

чтобы мужчины любых возрастов могли получить в этом центре грамотную консультацию,

диагностическое обследование и решить свои вопросы не тогда, когда уже нужно решать проблему, а чтобы профилактика была.

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