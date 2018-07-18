Мне бы в небо. Беларусь готовится принять чемпионат мира по вертолётному спорту

Новости Беларуси. Хоть белорусы и привыкли к ежегодным июльским авиа-фестивалям на Боровой, наша страна в роли хозяйки подобного первенства – впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипажи будут соревноваться в четырёх дисциплинах. Свое участие в первенстве подтвердили команды из 15 стран.

Алёна Сырова, СТВ:

Четыре десятка экипажей из 15 стран мира примут участие в нынешнем чемпионате мира по вертолетному спорту, но нашим ребятам повезло, наверное, больше других, ведь чемпионат домашний – трассу они хорошо знают. В то время, как другие пилоты опробовать ее смогут лишь за день до старта, то есть 23 июля.

Прошлый чемпионат мира стал для Беларуси «серебряным», его «золотой» призер сборная России, по-прежнему основной соперник для наших ребят. Защищать цвета белорусского флага будут экипажи на вертолетах МИ-2 и американских «Робинсонах».

Впрочем, практически все наши соперники используют аналогичную летную технику, так что успех зависит от уровня подготовки пилотов, с этим у нас проблем нет, а вот с налетом – сложнее, так считает тренер нашей сборной Сергей Друй.

Сергей Друй, лётчик-экзаменатор:

Я сам спортом занимался с 79 года, здесь у вас выполнял мастера спорта когда-то еще СССР. Я вижу и могу отличить хорошего пилота от очень хорошего и от уникального. У нас уникальная сборная, но налета очень мало, к сожалению. Если мы выступим достойно, а у нас больше выхода нет, может быть будет лучше финансирование и у нас появится больше шансов дальше развиваться.

Один из 7 экипажей Алексей Мочанский и Антон Данченко – для беседы пара минут, пока вертолет на дозаправке. Алексей потомственный летчик, служил в Вооруженных Силах, тушил пожары в Турции два года к ряду.

Сегодня пилотирует гражданские самолеты. Но вертолеты, по-прежнему, самая большая его любовь.

Алексей Мочанский, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по вертолетному спорту:

Это слалом, развозка грузов, полет на точность и самое интересное, на мой взгляд, это упражнение №1 – навигация. Сейчас вы можете смотреть один из элементов – вертолет отрабатывает финиш по времени. Именно секунда в секунду должен принять и даже десятая доля секунды плюс или минус – это очки штрафные.

Алексей Мочанский и Антон Данченко бок о бок летают восемь лет. Работа Антона тоже связана с полетами – он служит в МЧС. Пилот находит в ней сходство с некоторыми дисциплинами вертолетного спорта, но там ставки выше – человеческая жизнь.

Антон Данченко, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по вертолетному спорту:

Упражнение, где мы ищем цель в зоне поиска, это то же самое почти, как и мы ищем пострадавших, ищем какие-то самолеты, которые потерпели бедствие. Ищем людей заблудившихся в лесу – это очень помогает.







Есть в белорусской сборной и прекрасная половина. Для Софии Куршубадзе нынешний чемпионат мира – первый, хоть и летает девушка уже 9 лет. До соревнований меньше недели – самое время подтянуть слабые стороны.

София Куршубадзе, мастер спорта Республики Беларусь по вертолетному спорту:

Это полет на точность. Это один из каверзных моментов, которые у нас есть и над которыми мы усиленно работаем. А самое любимое упражнение у нас – это, наверное, развозка грузов. Оно достаточно быстрое, энергичное и если всё красиво пошло, получаешь удовольствие, потому что все быстро и вкладываешься в норматив.

