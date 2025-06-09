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Лучших медиков Минска наградили в преддверии профессионального праздника

09 июня 2025 19:12
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Награды к профессиональному празднику. Лучших медиков столицы отметили во Дворце Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зале – представители одной из самых благородных в мире профессий.

Лучших медиков Минска наградили в преддверии профессионального праздника-2

Награды получили более 120 медицинских работников. Это неврологи, рентгенологи, врачи скорой медпомощи, анестезиологи и другие. Те, кто внес свой вклад в развитие системы здравоохранения и каждый день сталкивается с вызовами. Которые требуют не только высокого профессионализма и ответственности, но также и человечности.

Лучших медиков Минска наградили в преддверии профессионального праздника-4

Александра Шкарупа, заведующая женской консультацией № 4 первой городской клинической больницы:
В профессии с 2011 года. Вся жизнь посвящена акушерству и гинекологии. Это прекрасная профессия, когда ты сопровождаешь женщину в интересный, ответственный период жизни. Акушер-гинеколог несет ответственность за две жизни одновременно. Моя профессия для меня – это находиться рядом в трудную минуту, находиться рядом в минуту радости.

Лучших медиков Минска наградили в преддверии профессионального праздника-6

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Должен быть тот промежуток времени, тот день времени в жизни каждого специалиста, когда к нему можно обратиться просто словами благодарности. Не просто за выполненную работу, а вне зависимости от этого. Когда эта работа была выполнена, когда медицинская помощь была оказана, прийти и сказать спасибо.

Система здравоохранения столицы развивается динамично. Ежегодно вводятся новые учреждения, приобретается высококачественное оборудование, выполняются уникальные операции.

# Здравоохранение Беларуси # Павел Удот

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