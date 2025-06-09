Лучших медиков Минска наградили в преддверии профессионального праздника

Награды к профессиональному празднику. Лучших медиков столицы отметили во Дворце Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зале – представители одной из самых благородных в мире профессий.

Награды получили более 120 медицинских работников. Это неврологи, рентгенологи, врачи скорой медпомощи, анестезиологи и другие. Те, кто внес свой вклад в развитие системы здравоохранения и каждый день сталкивается с вызовами. Которые требуют не только высокого профессионализма и ответственности, но также и человечности.

Александра Шкарупа, заведующая женской консультацией № 4 первой городской клинической больницы:

В профессии с 2011 года. Вся жизнь посвящена акушерству и гинекологии. Это прекрасная профессия, когда ты сопровождаешь женщину в интересный, ответственный период жизни. Акушер-гинеколог несет ответственность за две жизни одновременно. Моя профессия для меня – это находиться рядом в трудную минуту, находиться рядом в минуту радости.