Лучших медиков Минска наградили в преддверии профессионального праздника

Награды к профессиональному празднику. Лучших медиков столицы отметили во Дворце Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зале – представители одной из самых благородных в мире профессий.
Награды к профессиональному празднику. Лучших медиков столицы отметили во Дворце Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зале – представители одной из самых благородных в мире профессий.
Награды получили более 120 медицинских работников. Это неврологи, рентгенологи, врачи скорой медпомощи, анестезиологи и другие. Те, кто внес свой вклад в развитие системы здравоохранения и каждый день сталкивается с вызовами. Которые требуют не только высокого профессионализма и ответственности, но также и человечности.
Александра Шкарупа, заведующая женской консультацией № 4 первой городской клинической больницы:
В профессии с 2011 года. Вся жизнь посвящена акушерству и гинекологии. Это прекрасная профессия, когда ты сопровождаешь женщину в интересный, ответственный период жизни. Акушер-гинеколог несет ответственность за две жизни одновременно. Моя профессия для меня – это находиться рядом в трудную минуту, находиться рядом в минуту радости.
Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Должен быть тот промежуток времени, тот день времени в жизни каждого специалиста, когда к нему можно обратиться просто словами благодарности. Не просто за выполненную работу, а вне зависимости от этого. Когда эта работа была выполнена, когда медицинская помощь была оказана, прийти и сказать спасибо.
Система здравоохранения столицы развивается динамично. Ежегодно вводятся новые учреждения, приобретается высококачественное оборудование, выполняются уникальные операции.