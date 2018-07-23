Прямой эфир

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту

23 июля 2018 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту. Открытие первенства состоится 24 июля на аэродроме «Боровая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все участники уже прибыли в нашу страну. Многие даже успели осмотреть соревновательную трассу. Под белорусским флагом выступят семь экипажей на вертолетах МИ-2 и «Робинсонах».

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-1

Любовь Приходько, абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту:
Пробую ход педали, ход ручки.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-4

И так на протяжении полувека. Эта женщина – легенда мировой авиации и настоящий символ винтокрылого спорта Украины. Любовь Приходько – абсолютная чемпионка мира в пилотировании вертолетов. Высокий титул она добыла 40 лет назад, когда мировое первенство проходило в Витебске. Сегодня авиаледи снова на белорусской земле. Повторить триумф надеется, но уже вместе со своими учениками. Это важнее личных наград, ведь вертолетный спорт в Украине из небытия возродился не так давно.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-7

Любовь Приходько:
Меня пригласили, но как опытного спортсмена для того, чтобы возродить вертолетный спорт в нашей Украине.

Очень приятно, что и у белорусов, витебские ребята молодые, молодые девчата.

Мы один экипаж уже подготовили, я считаю, достаточно сильный. И наша задача – подготовить еще два молодых экипажа, чтобы они пришли на замену.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-10

Первые соревнования в белорусском небе начнутся уже 24 июля. 36 экипажам предстоит соревноваться в развозке грузов, навигации – здесь у белорусов явное преимущество (отыскать цель на знакомой территории, согласитесь, проще), полете на точность и командной эстафете.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-13

Алена Сырова, СТВ:
Все участники нынешнего Чемпионата мира по вертолетному спорту условно разделились на два лагеря: одни прилетели в Беларусь своим ходом (как, например, экипаж из Украины). Другие, как, например, гости из Китая (им лететь очень долго) соревноваться будут на наших МИ-2 и «Робинсонах».

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-16

Сборная Китая по вертолетному спорту:
Мы все прилетели в Беларусь впервые. Наша команда состоит из шести человек. Свой вертолет не привезли, потому что путь слишком далекий, мы и сами из Пекина летели 9 часов. И хоть и не фавориты, но приехали побороться за победу. Наши пилоты – не любители, а профессионалы, они в Китае обучают начинающих летчиков вертолетному делу.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-19

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-21

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-23

Кстати, далеко не все спортсмены по профессии летчики. Например, в нашей команде есть и сотрудники МЧС, и даже медики.

Беларусь – одна из немногих стран, где вертолетный спорт поддерживает государство. Но опираясь на мировой опыт, все чаще в небо приходят люди, состоявшиеся и состоятельные. Пример – глава нашей Федерации вертолетного спорта – бизнесмен Александр Центер.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-26

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-28

Александр Центер, председатель Белорусской федерации авиационного спорта:
Российская сборная сегодня явно фаворит. Много вертолетов, может быть, больше денег немножко, чем у нас. Но не раз и не два за прошедшие годы бывали ситуации, когда только удача помогала им получить золото.

У сборной Беларуси есть шансы побороться за золото на этом чемпионате?

Есть, потому что это годы и десятилетия подготовки. Но вот увидим буквально завтра-послезавтра, следите за результатами.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-31

Еще один пилот по призванию и телеведущий по роду деятельности – Леонид Якубович не смог пропустить главное мировое первенство. Он, как и многие другие, прогнозировать результаты опасается (слишком непредсказуемый вертолетный спорт), но поддерживать будет лучших. Кстати, Леонид Аркадьевич – частый гость в нашей стране, все же корни его из Беларуси, а с минским клубом ДОСААФ его связывает крепкая дружба.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-34

«Ни в одной стране мира не видел ничего подобного»: Леонид Якубович прокомментировал техническое состояние белорусской авиатехники

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-37

Уже 24 июля Леонид Якубович и лучшие авиаторы продемонстрируют высший пилотаж в белорусском небе во время торжественной церемонии открытия чемпионата.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-40

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-42

Гарри Георков, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вертолетному спорту:
Мы ничего сложного не покажем, покажем доступные вещи, которые, наверное, будут интересны многим. Вот, Леонид Аркадьевич справляется прекрасно!

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-45

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-47

Основные состязания примет легендарная «Боровая». Авиашоу состоится на аэродроме «Липки». Именно эта авиабаза по завершению мирового первенства станет полноценным домом для минского ДОСААФ и многих авиагостей нашей страны. Там уже готовят будущих звезд белорусского вертолетного спорта. За нынешних же асов, защищающих цвета белорусского флага, приглашают болеть вплоть до 29 июля.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-50

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту-52

# Авиация # общество # Александр Центер # Любовь Приходько # Гарри Георков # Леонид Якубович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что было, то было: Парад МЧС/ «Тёплое видео» Тины Кароль/ Погода уже не та
23 июля 2018 18:24

Что было, то было: Парад МЧС/ «Тёплое видео» Тины Кароль/ Погода уже не та

Многодетным семьям Минской области выплатят матпомощь к началу учебного года
23 июля 2018 17:53

Многодетным семьям Минской области выплатят матпомощь к началу учебного года

Временный автобусный маршрут 24 июля будет курсировать до аэродрома «Липки»
23 июля 2018 17:49

Временный автобусный маршрут 24 июля будет курсировать до аэродрома «Липки»