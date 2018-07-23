Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту

Новости Беларуси. Беларусь принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту. Открытие первенства состоится 24 июля на аэродроме «Боровая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все участники уже прибыли в нашу страну. Многие даже успели осмотреть соревновательную трассу. Под белорусским флагом выступят семь экипажей на вертолетах МИ-2 и «Робинсонах».

Любовь Приходько, абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту:

Пробую ход педали, ход ручки.

И так на протяжении полувека. Эта женщина – легенда мировой авиации и настоящий символ винтокрылого спорта Украины. Любовь Приходько – абсолютная чемпионка мира в пилотировании вертолетов. Высокий титул она добыла 40 лет назад, когда мировое первенство проходило в Витебске. Сегодня авиаледи снова на белорусской земле. Повторить триумф надеется, но уже вместе со своими учениками. Это важнее личных наград, ведь вертолетный спорт в Украине из небытия возродился не так давно.

Любовь Приходько:

Меня пригласили, но как опытного спортсмена для того, чтобы возродить вертолетный спорт в нашей Украине. Очень приятно, что и у белорусов, витебские ребята молодые, молодые девчата. Мы один экипаж уже подготовили, я считаю, достаточно сильный. И наша задача – подготовить еще два молодых экипажа, чтобы они пришли на замену.

Первые соревнования в белорусском небе начнутся уже 24 июля. 36 экипажам предстоит соревноваться в развозке грузов, навигации – здесь у белорусов явное преимущество (отыскать цель на знакомой территории, согласитесь, проще), полете на точность и командной эстафете.

Алена Сырова, СТВ:

Все участники нынешнего Чемпионата мира по вертолетному спорту условно разделились на два лагеря: одни прилетели в Беларусь своим ходом (как, например, экипаж из Украины). Другие, как, например, гости из Китая (им лететь очень долго) соревноваться будут на наших МИ-2 и «Робинсонах».

Сборная Китая по вертолетному спорту:

Мы все прилетели в Беларусь впервые. Наша команда состоит из шести человек. Свой вертолет не привезли, потому что путь слишком далекий, мы и сами из Пекина летели 9 часов. И хоть и не фавориты, но приехали побороться за победу. Наши пилоты – не любители, а профессионалы, они в Китае обучают начинающих летчиков вертолетному делу.

Кстати, далеко не все спортсмены по профессии летчики. Например, в нашей команде есть и сотрудники МЧС, и даже медики. Беларусь – одна из немногих стран, где вертолетный спорт поддерживает государство. Но опираясь на мировой опыт, все чаще в небо приходят люди, состоявшиеся и состоятельные. Пример – глава нашей Федерации вертолетного спорта – бизнесмен Александр Центер.

Александр Центер, председатель Белорусской федерации авиационного спорта:

Российская сборная сегодня явно фаворит. Много вертолетов, может быть, больше денег немножко, чем у нас. Но не раз и не два за прошедшие годы бывали ситуации, когда только удача помогала им получить золото. У сборной Беларуси есть шансы побороться за золото на этом чемпионате? Есть, потому что это годы и десятилетия подготовки. Но вот увидим буквально завтра-послезавтра, следите за результатами.

Еще один пилот по призванию и телеведущий по роду деятельности – Леонид Якубович не смог пропустить главное мировое первенство. Он, как и многие другие, прогнозировать результаты опасается (слишком непредсказуемый вертолетный спорт), но поддерживать будет лучших. Кстати, Леонид Аркадьевич – частый гость в нашей стране, все же корни его из Беларуси, а с минским клубом ДОСААФ его связывает крепкая дружба.

Уже 24 июля Леонид Якубович и лучшие авиаторы продемонстрируют высший пилотаж в белорусском небе во время торжественной церемонии открытия чемпионата.

Гарри Георков, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вертолетному спорту:

Мы ничего сложного не покажем, покажем доступные вещи, которые, наверное, будут интересны многим. Вот, Леонид Аркадьевич справляется прекрасно!