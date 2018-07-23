Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту
Новости Беларуси. Беларусь принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту. Открытие первенства состоится 24 июля на аэродроме «Боровая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все участники уже прибыли в нашу страну. Многие даже успели осмотреть соревновательную трассу. Под белорусским флагом выступят семь экипажей на вертолетах МИ-2 и «Робинсонах».
Любовь Приходько, абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту:
Пробую ход педали, ход ручки.
И так на протяжении полувека. Эта женщина – легенда мировой авиации и настоящий символ винтокрылого спорта Украины. Любовь Приходько – абсолютная чемпионка мира в пилотировании вертолетов. Высокий титул она добыла 40 лет назад, когда мировое первенство проходило в Витебске. Сегодня авиаледи снова на белорусской земле. Повторить триумф надеется, но уже вместе со своими учениками. Это важнее личных наград, ведь вертолетный спорт в Украине из небытия возродился не так давно.
Любовь Приходько:
Меня пригласили, но как опытного спортсмена для того, чтобы возродить вертолетный спорт в нашей Украине.
Очень приятно, что и у белорусов, витебские ребята молодые, молодые девчата.
Мы один экипаж уже подготовили, я считаю, достаточно сильный. И наша задача – подготовить еще два молодых экипажа, чтобы они пришли на замену.
Первые соревнования в белорусском небе начнутся уже 24 июля. 36 экипажам предстоит соревноваться в развозке грузов, навигации – здесь у белорусов явное преимущество (отыскать цель на знакомой территории, согласитесь, проще), полете на точность и командной эстафете.
Алена Сырова, СТВ:
Все участники нынешнего Чемпионата мира по вертолетному спорту условно разделились на два лагеря: одни прилетели в Беларусь своим ходом (как, например, экипаж из Украины). Другие, как, например, гости из Китая (им лететь очень долго) соревноваться будут на наших МИ-2 и «Робинсонах».
Сборная Китая по вертолетному спорту:
Мы все прилетели в Беларусь впервые. Наша команда состоит из шести человек. Свой вертолет не привезли, потому что путь слишком далекий, мы и сами из Пекина летели 9 часов. И хоть и не фавориты, но приехали побороться за победу. Наши пилоты – не любители, а профессионалы, они в Китае обучают начинающих летчиков вертолетному делу.
Кстати, далеко не все спортсмены по профессии летчики. Например, в нашей команде есть и сотрудники МЧС, и даже медики.
Беларусь – одна из немногих стран, где вертолетный спорт поддерживает государство. Но опираясь на мировой опыт, все чаще в небо приходят люди, состоявшиеся и состоятельные. Пример – глава нашей Федерации вертолетного спорта – бизнесмен Александр Центер.
Александр Центер, председатель Белорусской федерации авиационного спорта:
Российская сборная сегодня явно фаворит. Много вертолетов, может быть, больше денег немножко, чем у нас. Но не раз и не два за прошедшие годы бывали ситуации, когда только удача помогала им получить золото.
У сборной Беларуси есть шансы побороться за золото на этом чемпионате?
Есть, потому что это годы и десятилетия подготовки. Но вот увидим буквально завтра-послезавтра, следите за результатами.
Еще один пилот по призванию и телеведущий по роду деятельности – Леонид Якубович не смог пропустить главное мировое первенство. Он, как и многие другие, прогнозировать результаты опасается (слишком непредсказуемый вертолетный спорт), но поддерживать будет лучших. Кстати, Леонид Аркадьевич – частый гость в нашей стране, все же корни его из Беларуси, а с минским клубом ДОСААФ его связывает крепкая дружба.
Уже 24 июля Леонид Якубович и лучшие авиаторы продемонстрируют высший пилотаж в белорусском небе во время торжественной церемонии открытия чемпионата.
Гарри Георков, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вертолетному спорту:
Мы ничего сложного не покажем, покажем доступные вещи, которые, наверное, будут интересны многим. Вот, Леонид Аркадьевич справляется прекрасно!
Основные состязания примет легендарная «Боровая». Авиашоу состоится на аэродроме «Липки». Именно эта авиабаза по завершению мирового первенства станет полноценным домом для минского ДОСААФ и многих авиагостей нашей страны. Там уже готовят будущих звезд белорусского вертолетного спорта. За нынешних же асов, защищающих цвета белорусского флага, приглашают болеть вплоть до 29 июля.