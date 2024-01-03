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В Санкт-Петербурге стартовал открытый чемпионат России по велоспорту на треке

03 января 2024 19:00
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В Санкт-Петербурге стартовал открытый чемпионат России по велоспорту на треке. В программе первого дня медали разыгрывали в гонках по очкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Санкт-Петербурге стартовал открытый чемпионат России по велоспорту на треке-1

У женщин победу одержала россиянка Алена Иванченко. Бронзовым призером соревнований стала белоруска Анастасия Колесова. Наша Каролина Бирюк заняла пятое место. Ангелина Краско показала 12-й результат. У мужчин в групповой гонке по очкам на высшую ступень пьедестала почета поднялся россиянин Даниил Казаков. Лучший из наших ребят, Роман Романов, занял 13-е место. Роман Тишков не смог финишировать в финале из-за падения.

# Велоспорт

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