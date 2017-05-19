«Нам не нужно ничего строить заново, у нас все готово»: Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею 2021 года

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею возвращается в Минск! Беларусь и Латвия получили право на совместное проведение соревнований в 2021 году. Конгресс Международной федерации 19 мая в Кельне вынес свое решение. Выбор непростой: Минск и Рига против Хельсинки. В итоге голоса разделились – 55 против 52. И Беларусь, и Латвия не впервые выступят на правах хозяев турнира. В Балтийском государстве мировое первенство проходило в 2006. У нас – в 2014. И этот чемпионат был признан одним из лучших за всю историю проведения. Новые спортивные баталии, как планируется, пройдут с 7 по 23 мая. Ожидается, что полуфинал и медальные матчи состоятся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В немецком Кельне сегодня только и разговоров, что о спорте. Эксперты из 67 стран выбирали хозяйку чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в середине мая. Изначально Беларусь планировала самостоятельно бороться за право проведения форума, но в январе объединилась с Латвией, которая тоже проводила хоккейные соревнования такого уровня. Этот союз буквально не оставил шансов для конкурентов.

Игорь Рачковский, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Опередить финнов на один голос! Голосовали за Беларусь, за Минск, за наших людей, за гостеприимство. Эту работу мы ведем 1,5 года. Конкуренты у белорусов были достаточно серьезными. На проведение чемпионата претендовала Финляндия. Что именно покорило спортивных экспертов, сейчас сказать однозначно сложно. Белорусы привезли в Кельн и наши драники, захватили из Беловежской пущи деревянный спортивный конек. Одним словом, на этом этапе спортивной борьбы все средства хороши. Но, конечно, Беларусь в первую очередь знают по результатам чемпионата мира по хоккею 2014 года.

Вячелав Федоренков, спортивный журналист:

У нас свята было добра арганізавана. Шчыра казалі і заўзятры, і арганізатары, і з боку Міжнароднай федерацыі, што ўсё было на вышэшым ўзроўні. Гэта быў плюс. В качестве льда не сомневаются ни в Минске, ни в Риге. Во-первых, у обеих стран есть опыт проведения соревнований такого уровня. Во-вторых, подготовлена вся инфраструктура. Основные баталии развернутся на льду «Минск-Арены» и «Арена-Рига». Николай Ананьев, генеральный директор «Минск-Арена»:

Мы готовы принять чемпионат, есть опытный, подготовленный коллектив. Мы уверены, что чемпионат будет проведен на самом высоком уровне.

Максим Толстой, председатель комитета городского развития Рижской думы:

Мы очень любим хоккей и очень хотим провести чемпионат мира в Риге опять. И Минск, и Рига готовы к проведению, нам не нужно ничего строить заново, у нас все для этого готово. Ольга Коршун, СТВ:

Игры чемпионата мира пройдут и в Беларуси, и Латвии. Но финальные состязания, то есть борьба за медали, развернутся именно на нашем льду. Эти матчи пройдут в «Минск-Арене». Для совместного турнира Беларусь и Латвия выбрали слоган «Страсть. Без Границ». Чтобы географические границы не могли стать преградой для гостей предстоящего форума, в Беларуси могут облегчить визовый режим, как и в 2014 году. В Латвии не исключают, что позаимствуют белорусский опыт.

Анна Владова, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и спорту Рижской думы:

Мы очень дружим с вами, очень вас любим. И просто будет все проще сделать. Это огромная польза для наших государств, для сотрудничества, для дружбы, для экономической и политической выгоды. Самые ярые фанаты эту новость восприняли с энтузиазмом и спортивным задором. Еще раз окунуться в неповторимую атмосферу спортивного события считают настоящей удачей. Кстати, Минск во время чемпионата мира в 2014 году посетило рекордное количество болельщиков. Тем временем к мировому первенству активно готовятся и наши хоккеисты. Ставку будут делать на молодежь.