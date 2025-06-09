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Белорусы завоевали пять медалей международных соревнований «День метаний»

09 июня 2025 19:19
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В рамках недели легкой атлетики 9 июня в Москве прошел «День метаний». Белорусские спортсмены завоевали пять медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В женском копье второй результат показала Анна Калиновская. Она отправила снаряд на 56,04 метра. Тройку призеров замкнула еще одна представительница нашей страны – Татьяна Холодович. В мужском метании диска серебро в активе Евгения Богуцкого. Его результат – 58 метров 11 сантиметров. Отечественные спортсмены оказались на пьедестале и в молоте. У мужчин третьим стал Александр Шиманович, у женщин – Елена Соболева.

Напомним, 8 июня белорусы выиграли шесть наград: два золота, одно серебро и три бронзы. 10 июня в программе Недели легкой атлетики – «День прыжков».

# Легкая атлетика # Метание

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