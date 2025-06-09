Сколько выпускников набрали 100 баллов? Итоги централизованных экзаменов известны в Беларуси

Опубликованы результаты двух централизованных экзаменов для выпускников школ этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хорошие знания они продемонстрировали и по государственным языкам, и по профильным предметам, а 1601 сертификат и вовсе на 100 баллов. По количеству высших результатов в топе русский язык и математика. Кто они, выпускники, которые подготовились к экзаменам на все 100? И есть ли еще шанс дополнить статистику лидеров? Расскажет Галина Буро.

Мария Залесская два года усердно шла к своей цели, и вот момент истины – пришли результаты ЦЭ по английскому языку. И радость, и слезы – реакция на все 100! Не зря столько пройдено на пути к блестящему результату: от олимпиад до просмотров фильмов в оригинальной озвучке. Иностранный язык Маше поддавался с первых уроков, но именно упорство и труд привели к абсолютному успеху. В будущем выпускница видит себя в бизнес-администрировании, где важно владение английским.

Мария Залесская, учащаяся Колодищанской средней школы № 2:

Участвовала, конечно же, в РТ. Изначально результаты были не очень высокие, 70-80 баллов, для меня это было не очень высоко. Но я анализировала каждый раз свои ошибки, изучала их, чтобы не допустить таких же ошибок на ЦЭ. В целом я была спокойна, потому что я знала, что я на максимум выложилась и сделала все, что в моих силах. По двум централизованным экзаменам в Беларуси 1601 стобалльный результат, наибольшее количество по русскому языку и математике. А вот по географии до сотни никто не дотянул. В аутсайдерах 65 результатов – это нулевые баллы.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Результаты централизованного экзамена по профильным предметам уже известны. Достаточно хорошее. 622 абсолютных стобальных результата. Если говорить об экзамене, который проходил 29 мая, по государственным языкам, то у нас 979 стобальных результатов. Если говорить о средних баллах, то они все выше 50 баллов. Все показали достаточно хорошую динамику по сравнению с прошлым годом.