Прямой эфир

«Евровидение», чемпионат мира по хоккею и имидж Беларуси: «Что происходит»

15 мая 2017 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский дуэт Naviband  на конкурсе «Евровидение» впервые исполнил песню на белорусском языке. Также сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира одержала первую победу – над сборной Словении, 5:2. В рамках ток-шоу «Что происходит» говорили об имидже страны  – как нас воспринимают во всём мире, и какую роль играет участие в различных форумах – спортивных, культурных?  

Как звучит «Вы шуміце, бярозы» с музыкой не Ханка: Ярмоленко спел в эфире «Что происходит»

«Поцеловались на сцене – об этом поговорила страна». Владимир Максимков о том, зачем Беларуси «Евровидение»

«Александра и Константин»: «В наше время Кончита Вурст не побеждала, и мы не могли позволить себе вольности целоваться»

Композитор Евгений Олейник: «Евровидение» – это инструмент, нельзя воспринимать его, как самоцель»

«Приехали белорусы-хоккеисты и спели гимн Франции». Владимир Максимков о том, как рекламировать страну

# общество # Анатолий Ярмоленко # Владимир Максимков # Имидж Беларуси # Александра Кирсанова

Другие новости рубрики

Все новости
Борисовчанка, которая воспитывает 6 детей, получила орден Матери
15 мая 2017 15:43

Борисовчанка, которая воспитывает 6 детей, получила орден Матери

Весенний призыв: 15 мая около тысячи новобранцев пополнили ряды белорусской армии
15 мая 2017 13:18

Весенний призыв: 15 мая около тысячи новобранцев пополнили ряды белорусской армии

Кулинарное шоу «Большая удача» на СТВ. Выпуск 14.05: Александр Шнек и Кирилл Шимко
15 мая 2017 09:25

Кулинарное шоу «Большая удача» на СТВ. Выпуск 14.05: Александр Шнек и Кирилл Шимко