«Евровидение», чемпионат мира по хоккею и имидж Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. Белорусский дуэт Naviband на конкурсе «Евровидение» впервые исполнил песню на белорусском языке. Также сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира одержала первую победу – над сборной Словении, 5:2. В рамках ток-шоу «Что происходит» говорили об имидже страны – как нас воспринимают во всём мире, и какую роль играет участие в различных форумах – спортивных, культурных?

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