Кадровый вторник. Какие поручения дал Александр Лукашенко назначенным руководителям

Новости Беларуси. 22 мая Президент принял ряд кадровых решений. Новыми именами пополнился дипкорпус, местные органы власти, учреждения образования и некоторые другие ведомства и организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем назначенным руководителям предстоит реализовать не только текущие задачи, но и общие для всей вертикали власти поручения. Как рассказала журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, все они на постоянном контроле. Общая цифра таких задач – около 3000. Из них 80 % успешно выполняются. Конечно, часть еще ждет своих сроков реализации.

А вот почему органам власти и их руководителям ждать не стоит, расскажет наш корреспондент Екатерина Жилянина. От работы дипломатов во многом зависят не только экономические показатели внешней торговли, но и частота политических контактов. Поэтому кадры в загранучреждения назначаются, как говорится, не раз проверенные в деле. Дипкорпус сегодня усилился сразу несколькими послами.

Одно из непростых для нашей дипломатической службы направлений – скандинавское. Как сказал Дмитрий Мирончик, которому предстоит развивать сотрудничество со Швецией, ледниковый период закончился. Дело в том, что в этой стране посла Беларуси не было с 2012 года. В те времена закрылось и представительство в Минске. Но постепенно отношения теплели, и, наконец, лед тронулся: стороны готовы наверстать упущенное. Посол Швеции в Беларуси уже работает, теперь есть, кому представлять интересы нашей страны в Стокгольме.

Александр Лукашенко: «Со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений» Дмитрий Мирончик до нынешнего назначения был занят в информационно-аналитическом управлении МИД, но успешный опыт работы в загранучреждениях у него также имеется. Тем для диалога Беларуси и Швеции, уверен, хватает.

Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Швеция:

Цалкам адноўлены міждзяржаўны дыялог, мы размаўляем па ўсіх тэмах. На жаль, найбольш пацярпелі ад холаду ў двухбаковых адносінах беларуска-шведскія эканамічныя сувязі. Менавіта на гэтым мы маем намер сканцэнтравацца і працаваць. Болгария, Греция, Кипр – эти страны среди белорусов особенно популярны в период пляжного сезона. Тем более, что уже в середине июня Минск и Варну свяжет прямой поезд.

Александр Лукашевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Болгария, по совместительству в Республике Греция и Республике Кипр:

Болгария нам близкая страна. Сальдо у нас с Болгарией положительное. Я думаю, что первоочередное внимание будет уделяться, естественно, экономике. Затем – развитие и повышение уровня наших политических отношений, а так же сотрудничество в гуманитарной и других сферах.

Наше загранучреждение в Эстонии возглавит Вячеслав Качанов. Отношения с этой страной в положительной динамике, товарооборот и экспорт по итогам года добавили 30 %. Но не только в товарообороте потенциал, отмечает дипломат.

Вячеслав Качанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике:

Эстония известна как один из лидеров в построении так называемого электронного государства. Вопросы дигитализации экономики являются, в общем-то, одним из ценнейших ресурсов развития. По некоторым оценкам дигитализация экономики способна давать прирост до 1 % ВВП в год. Сейчас между нашими странами идет достаточно плотное взаимодействие в этом направлении. В развитии цифровой экономики немалую роль играют кадры. Хорошо понимают это руководители вузов. Образование в стране должно быть современным и соответствовать потребностям экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо осовременить вузы. Надо как-то уже еще на одну ступеньку подняться выше, выполнять заказ общества и экономики в тех кадрах, в которых они нуждаются и так далее. Уже айтишники требуют тысячи готовить в разных вузах, расписали. Кстати, поручение было, надо к новому учебному году реализовать эту задачу. Жизнь диктует свои условия. Поэтому нужны новые люди. Я понимаю, что эти люди готовы жизнь придать этим вузам. Что касается Академии управления, отдыхать там не получится. Там надо полностью перевернуть систему образования. Там надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления. Под это нужны программы, а потом под это подбирать надо преподавателей, которые там должны работать. Это должны быть абсолютные государственники. Полностью систему надо перестроить. Надо четко понимать: нынешний управленец – это человек, который знает экономику, иностранный язык и может общаться с любыми.

Возглавил Академию Геннадий Пальчик. До этого он был председателем Высшей аттестационной комиссии. Новые руководители Академии управления, БГУИР и БрГТУ. Кадровый вторник у Президента Местная вертикаль власти пополнилась двумя председателями райисполкомов. Президент, общаясь с ними, сделал акцент в том числе на развитие сервиса. В Беларуси обновлена местная вертикаль власти. Какие задачи поставил Президент? Новые руководители будут в Кобринском (Михаил Гришкевич) и Ляховичском (Александр Каминский) районах.

Михаил Гришкевич, председатель Кобринского райисполкома:

Задачи поставлены в первую очередь разобраться с проблематикой, которая сегодня существует в Кобринском районе. Это и отсутствие экспорта, и огромная работа, которая предстоит в сельском хозяйстве, строительный комплекс. Дальше направления, которые необходимо развивать. Это, конечно, работа с населением, работа с обращениями граждан. Промышленность, экономика, наполнение бюджета.

Кадровые рокировки коснулись 22 мая и ряда других организаций, ведомств и учреждений. Например, Павел Легкий отныне первый заместитель министра информации, Сергей Гусаченко – зампредседателя Национальной государственной телерадиокомпании, Александр Чайковский – генеральный директор научно-практического центра Академии наук.

Сегодня же глава Администрации Президента Наталья Кочанова доложила Александру Лукашенко об исполнении его поручений.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Более 3000 поручений главы государства, которые касаются буквально всех вопросов жизнедеятельности нашей страны, находится на контроле. Развитие регионов, выплаты заработной платы, рост заработной платы, ценовая политика, занятость. Из этих поручений, которые находятся сегодня на контроле, 81 % – это те поручения, которые выполнены. Есть ряд поручений, сроки которых еще не наступили для реализации. Но есть, конечно, невыполненные поручения. Поэтому здесь очень жесткие будут подходы.