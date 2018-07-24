«Лучшее лето – лето у своих». Макс Корж показал свой клип лунинецким бабушкам. И вот как они отреагировали

Новости Беларуси. Белорусский рэпер Макс Корж приехал в отпуск на свою родину. В Лунинце музыкант проводит время с родственниками и друзьями.





Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus

Недавно музыкант показал свои клипы местным бабушкам, и вот как они отреагировали.

На лавочке сидит бабушка в розовом халате и с платком на голове, возле нее стоит ноутбук, в который женщина внимательно смотрит. На мониторе проигрывается клип рэпера. Не проходит и минуты, как к ней присоединяются еще две зрительницы.