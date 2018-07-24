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«Лучшее лето – лето у своих». Макс Корж показал свой клип лунинецким бабушкам. И вот как они отреагировали

24 июля 2018 10:14
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Новости Беларуси. Белорусский рэпер Макс Корж приехал в отпуск на свою родину. В Лунинце музыкант проводит время с родственниками и друзьями.


Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus 

Недавно музыкант показал свои клипы местным бабушкам, и вот как они отреагировали. 

На лавочке сидит бабушка в розовом халате и с платком на голове, возле нее стоит ноутбук, в который женщина внимательно смотрит. На мониторе проигрывается клип рэпера. Не проходит и минуты, как к ней присоединяются еще две зрительницы. 

«Лучшее лето – лето у своих». Макс Корж показал свой клип лунинецким бабушкам. И вот как они отреагировали -1

Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus 

Теперь видео просматривается втроем. Певец интересуется, видно ли им. Бабушки положительно кивают. После просмотра был вынесен вердикт: «Нет, у нас песни лучше были, а тут ничего не понятно». 

«Лучшее лето – лето у своих». Макс Корж показал свой клип лунинецким бабушкам. И вот как они отреагировали -4

Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus

За сутки видео набрало более 300 тысяч просмотров. Вот что пишут фанаты Макса в комментариях:

«Самые суровые оценщики – это близкие»,

«Пусть бабули живут долго и счастливо»,

«Бабуля – самый главный эксперт, как мило», 

«Максим, так приятно смотреть твой контент, чувствуешь родную душу, никакого замысловатого пафоса, простота, искренность и яркие жизненные эмоции, кайфую не только с песен, но и просто с того, какой ты есть, супер, дари и дальше свое добро»,

«Очень душевно!». 

Сам певец в одном из постов в Instagram отметил, что «лучшее лето – это лето у своих», в Лунинце.

«Лучшее лето – лето у своих». Макс Корж показал свой клип лунинецким бабушкам. И вот как они отреагировали -7

Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus

С начала июля Макс Корж отдыхает и проводит время с друзьями и близкими в Лунинце. Постоянно обновляется Instagram-аккаунт музыканта. Рэпер поделился с фанатами фотографиями и видео, на которых запечатлено, как он с приятелями собирает плот, намеревается сшить палатку, закрепить борта: все готово, теперь можно отправляться в плаванье. 

«Лучшее лето – лето у своих». Макс Корж показал свой клип лунинецким бабушкам. И вот как они отреагировали -10

Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus

Не только Макс Корж любит свою малую родину и понимает, что в гостях хорошо, а дома лучше. С теплотой о родине отзывается и лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов (читать далее), а многие белорусы (участники конкурса «Год малой родины с СТВ»), рассказывая о малой родине, даже создали визуальную оду, подробнее здесь

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Макс Корж # Фотофакт

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