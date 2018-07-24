«Лучшее лето – лето у своих». Макс Корж показал свой клип лунинецким бабушкам. И вот как они отреагировали
Новости Беларуси. Белорусский рэпер Макс Корж приехал в отпуск на свою родину. В Лунинце музыкант проводит время с родственниками и друзьями.
Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus
Недавно музыкант показал свои клипы местным бабушкам, и вот как они отреагировали.
На лавочке сидит бабушка в розовом халате и с платком на голове, возле нее стоит ноутбук, в который женщина внимательно смотрит. На мониторе проигрывается клип рэпера. Не проходит и минуты, как к ней присоединяются еще две зрительницы.
Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus
Теперь видео просматривается втроем. Певец интересуется, видно ли им. Бабушки положительно кивают. После просмотра был вынесен вердикт: «Нет, у нас песни лучше были, а тут ничего не понятно».
Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus
За сутки видео набрало более 300 тысяч просмотров. Вот что пишут фанаты Макса в комментариях:
«Самые суровые оценщики – это близкие»,
«Пусть бабули живут долго и счастливо»,
«Бабуля – самый главный эксперт, как мило»,
«Максим, так приятно смотреть твой контент, чувствуешь родную душу, никакого замысловатого пафоса, простота, искренность и яркие жизненные эмоции, кайфую не только с песен, но и просто с того, какой ты есть, супер, дари и дальше свое добро»,
«Очень душевно!».
Сам певец в одном из постов в Instagram отметил, что «лучшее лето – это лето у своих», в Лунинце.
Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus
С начала июля Макс Корж отдыхает и проводит время с друзьями и близкими в Лунинце. Постоянно обновляется Instagram-аккаунт музыканта. Рэпер поделился с фанатами фотографиями и видео, на которых запечатлено, как он с приятелями собирает плот, намеревается сшить палатку, закрепить борта: все готово, теперь можно отправляться в плаванье.
Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus
Не только Макс Корж любит свою малую родину и понимает, что в гостях хорошо, а дома лучше. С теплотой о родине отзывается и лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов (читать далее), а многие белорусы (участники конкурса «Год малой родины с СТВ»), рассказывая о малой родине, даже создали визуальную оду, подробнее здесь.