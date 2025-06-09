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«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе стал финалистом АХЛ

09 июня 2025 19:37
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«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе стал финалистом Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Канадский клуб в шестом противостоянии на своем льду одолел «Техас» – 4:2 – и с таким же счетом выиграл серию до четырех побед. Данила Климович исполнил пять бросков в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности -1. Всего в нынешнем розыгрыше плей-офф он провел 10 поединков и набрал два результативных балла. Никита Толопило этот матч провел на скамейке запасных. В финале Кубка Колдера «Абботсфорд» сыграет с лучшей командой Востока «Шарлотт», серия стартует 14 июня.

# Хоккей

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