У младенца из Индонезии два лица и два мозга: фотофакт

Новости Индонезии. В городе Батам на свет появился мальчик с редкой мутацией: у двухмесячного ребенка одна голова, но два лица и два мозга.
Как сообщает издание Daily Mail, мальчик родился с двумя лицами из-за того, что его брат-близнец не развился в утробе матери. Ребенка назвали Гилан Эндик.
Все остальные анатомические характеристики ребенка в норме, у него две руки и две ноги. Из-за заболевания младенца можно кормить молоком только через трубку. Специалисты опасаются, что из-за мутации в голове Гилана может накапливаться лишняя жидкость.
Родители мальчика Эрниласари и Мустафа не знали о серьезном заболевании сына до его рождения. Врачи не заметили проблемы ни на одном из трех ультразвуковых исследований. Сейчас родители хотят спасти мальчика, а для этого индонезийские врачи посоветовали обратиться к зарубежным специалистам. Денег на серьезную операцию у индонезийской семьи нет. По прогнозам врачей долго в таком состоянии ребенок не проживет.
По статистике такого рода патологии достаточно редки – одна мутация на 250 тысяч рождений.
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