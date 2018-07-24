Прямой эфир

У младенца из Индонезии два лица и два мозга: фотофакт

24 июля 2018 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. В городе Батам на свет появился мальчик с редкой мутацией: у двухмесячного ребенка одна голова, но два лица и два мозга.  

Как сообщает издание Daily Mail, мальчик родился с двумя лицами из-за того, что его брат-близнец не развился в утробе матери. Ребенка назвали Гилан Эндик.  

Все остальные анатомические характеристики ребенка в норме, у него две руки и две ноги. Из-за заболевания младенца можно кормить молоком только через трубку. Специалисты опасаются, что из-за мутации в голове Гилана может накапливаться лишняя жидкость.  

У младенца из Индонезии два лица и два мозга: фотофакт-1

Фото: dailymail.co.uk  

Родители мальчика Эрниласари и Мустафа не знали о серьезном заболевании сына до его рождения. Врачи не заметили проблемы ни на одном из трех ультразвуковых исследований. Сейчас родители хотят спасти мальчика, а для этого индонезийские врачи посоветовали обратиться к зарубежным специалистам. Денег на серьезную операцию у индонезийской семьи нет. По прогнозам врачей долго в таком состоянии ребенок не проживет.  

У младенца из Индонезии два лица и два мозга: фотофакт-4

Фото: dailymail.co.uk  

По статистике такого рода патологии достаточно редки – одна мутация на 250 тысяч рождений.  

Несколько лет назад в Индии родились сиамские близнецы с одной головой.  

Они умерли через 6 минут после рождения (читать далее).  

# Необычное # Гилан Эндик # Эрниласари Эндик # Мустафа Эндик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
100-килограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме
24 июля 2018 09:44

100-килограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме

В Австрии на жилой дом рухнул 20-тонный валун, отколовшийся от скалы
24 июля 2018 09:44

В Австрии на жилой дом рухнул 20-тонный валун, отколовшийся от скалы

Разоблачил школьник. В зоопарке Каира покрасили ослов, чтобы выдать их за зебр
24 июля 2018 09:20

Разоблачил школьник. В зоопарке Каира покрасили ослов, чтобы выдать их за зебр