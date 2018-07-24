У младенца из Индонезии два лица и два мозга: фотофакт

Новости Индонезии. В городе Батам на свет появился мальчик с редкой мутацией: у двухмесячного ребенка одна голова, но два лица и два мозга.

Как сообщает издание Daily Mail, мальчик родился с двумя лицами из-за того, что его брат-близнец не развился в утробе матери. Ребенка назвали Гилан Эндик.

Все остальные анатомические характеристики ребенка в норме, у него две руки и две ноги. Из-за заболевания младенца можно кормить молоком только через трубку. Специалисты опасаются, что из-за мутации в голове Гилана может накапливаться лишняя жидкость.