Кочанова: сегодня Беларусь – это непокоренная крепость, которая бережно хранит заветы прошлого

Разговор по душам: о вере, о семье, о воспитании молодежи – расширенное заседание Президиума Совета Республики прошло в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Глобальный мир запустил программу перезагрузки, но мы вновь обращаемся к нашим историческим и духовным ценностям. Сегодня Беларусь – это цитадель морали, непокоренная крепость, которая, в отличие от западных стран, где попираются общечеловеческие традиции и духовные ценности, бережно хранит заветы прошлого», – подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В сохранении духовно-нравственного наследия самый надежный союзник государства – церковь. Многие инициативы реализуются совместно властью и духовенством. Так, в Новополоцке намерены создать просветительский центр для детей с храмом, кинотеатром, кафе, музыкальным классом.

Игнатий, епископ Полоцкий и Глубокский: Жизнь в церкви не заканчивается только храмом. Мы должны еще проводить большую внебогослужебную работу по воспитанию нашей молодежи, по организации наших молодежных братств, по организации клуба молодых семей, например. Так устроены мы, белорусы, мы не можем жить поодиночке, нам нужно общение, так мы привыкли. И вот если эта среда общения появится, то появятся и хорошие крепкие семьи, появятся хорошие священнослужители, хорошие руководители.

В Полоцке зарождалось наша государственность, белорусское книгопечатание и просветительство. История города неразрывно связана с именем Евфросинии Полоцкой. Она через века остается нравственным ориентиром и для наших современников.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы стараемся молодым людям раскрыть образ преподобной Евфросинии. Почему спустя девять столетий мы вспоминаем ее подвиг, восхищаемся, какие она имела добродетели – вот эти вопросы, они всегда важны для человека, но в современном мире они порой так размываются за суетой, за многими вопросами, темами, которые привлекают внимание молодых людей.

Участники выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики посетили полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, недавно отпраздновавший 900-летие со дня основания. Гости вручили настоятельнице монастыря подарок в честь его юбилея.