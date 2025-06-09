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Всё ли решают кадры и в чём феномен агрокомбината «Снов»? Николай Радоман в «Рецепте настоящего белоруса»

09 июня 2025 19:09
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов».

Всё ли решают кадры и в чём феномен агрокомбината «Снов»? Николай Радоман в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Николай Вячеславович.

Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:
Здравствуйте, уважаемый Сан Саныч.

Всё ли решают кадры и в чём феномен агрокомбината «Снов»? Николай Радоман в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Какие-то секретные ингредиенты в рецептуре есть?

Николай Радоман:
Я слабоват в этом деле, поэтому это будете делать вы. А лук я классно умею чистить.

Александр Осенко:
Отлично.

Всё ли решают кадры и в чём феномен агрокомбината «Снов»? Николай Радоман в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Где родился, там и пригодился.

Николай Радоман:
Мать работала дояркой. Я видел этот тяжелейший труд.

Александр Осенко:
Подрабатывали, когда учились в университете?

Николай Радоман:
Я доиграл свадьбу. Десятку в карман сразу.

Александр Осенко:
Сейчас играете?

Николай Радоман:
Сам себе на нервы.

Всё ли решают кадры и в чём феномен агрокомбината «Снов»? Николай Радоман в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Во сколько начинается ваш рабочий день и во сколько он заканчивается?

Николай Радоман:
А пока есть работа.

Александр Осенко:
В чем феномен агрокомбината «Снов»?

Николай Радоман:
Кадры решает все.

Александр Осенко:
Если будете внедрять в производство «Снов», позовите.

Николай Радоман:
Конечно.

Всё ли решают кадры и в чём феномен агрокомбината «Снов»? Николай Радоман в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Николай Радоман:
Засервируемся мы тут мудрее, в ресторане.

Александр Осенко:
Мы же делаем с любовью.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 15 июня, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Александр Осенко # Николай Радоман # Интервью

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