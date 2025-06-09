Всё ли решают кадры и в чём феномен агрокомбината «Снов»? Николай Радоман в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Николай Вячеславович.
Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:
Здравствуйте, уважаемый Сан Саныч.
Александр Осенко:
Какие-то секретные ингредиенты в рецептуре есть?
Николай Радоман:
Я слабоват в этом деле, поэтому это будете делать вы. А лук я классно умею чистить.
Александр Осенко:
Отлично.
Александр Осенко:
Где родился, там и пригодился.
Николай Радоман:
Мать работала дояркой. Я видел этот тяжелейший труд.
Александр Осенко:
Подрабатывали, когда учились в университете?
Николай Радоман:
Я доиграл свадьбу. Десятку в карман сразу.
Александр Осенко:
Сейчас играете?
Николай Радоман:
Сам себе на нервы.
Александр Осенко:
Во сколько начинается ваш рабочий день и во сколько он заканчивается?
Николай Радоман:
А пока есть работа.
Александр Осенко:
В чем феномен агрокомбината «Снов»?
Николай Радоман:
Кадры решает все.
Александр Осенко:
Если будете внедрять в производство «Снов», позовите.
Николай Радоман:
Конечно.
Николай Радоман:
Засервируемся мы тут мудрее, в ресторане.
Александр Осенко:
Мы же делаем с любовью.
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 15 июня, на РТР-Беларусь в 10:15.