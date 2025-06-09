Всё ли решают кадры и в чём феномен агрокомбината «Снов»? Николай Радоман в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов».

Николай Радоман: Я слабоват в этом деле, поэтому это будете делать вы. А лук я классно умею чистить.

Александр Осенко: Какие-то секретные ингредиенты в рецептуре есть?

Николай Радоман: Сам себе на нервы.

Николай Радоман: Я доиграл свадьбу. Десятку в карман сразу.

Александр Осенко: Подрабатывали, когда учились в университете?

Николай Радоман: Мать работала дояркой. Я видел этот тяжелейший труд.

Александр Осенко: Где родился, там и пригодился.

Александр Осенко:

Во сколько начинается ваш рабочий день и во сколько он заканчивается?

Николай Радоман:

А пока есть работа.

Александр Осенко:

В чем феномен агрокомбината «Снов»?

Николай Радоман:

Кадры решает все.

Александр Осенко:

Если будете внедрять в производство «Снов», позовите.

Николай Радоман:

Конечно.