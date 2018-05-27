Как изменится программа обучения в Академии управления, и как будут повышать репутацию ВУЗа? Интервью с Геннадием Пальчиком

Новости Беларуси. Нет нужды говорить об особом значении Академии управления при Президенте. Одно из назначений уходящей недели – новый ректор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им стал Геннадий Пальчик. Кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук, доцент. В прошлом – председатель Высшей аттестационной комиссии. Его называют одним из создателей того Лицея БГУ, которым это учебное заведение является сейчас. Юлия Огнева, СТВ:

Говорят, что, принимая на себя ответственность кем-то руководить, первое, что нужно сделать, это принять позицию и представить себя на месте тех, кем ты будешь руководить. Мы встречаемся здесь, в аудитории, и я предлагаю присесть за парту. Геннадий Владимирович, вы давно за партой сидели?

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Вы сказали: «за партой сидели», и у меня почему-то ассоциация, как я первый раз за парту сел. Юлия Огнева:

А в какой школе вы сели за парту в первый раз? Геннадий Пальчик:

Это былов прошлом веке. Я сел за парту в 1 классе в средней школе № 4 города Новогрудка. Это малая родина. Очень теплые, добрые воспоминания всегда и отношение – это безусловно. Юлия Огнева:

Надеюсь, не испорчу вам настроение предложением задать вам вопрос у доски. Не знаю, насколько прост мой вопрос, но кем в первую очередь должен быть ректор Академии управления при Президенте? Это мои варианты, но есть свободные клеточки, может быть ваш вариант.

Геннадий Пальчик:

Здесь, скорее всего, я с вами согласен, что можно добавить еще ряд дополнительных ролей и функций, которые я должен выполнять качественно как ректор. И всё это желательно взять в совокупность. Такой системой можно описать задачи, которые стоят перед ректором. Юлия Огнева:

От этой темы давайте перейдем к более серьезным. «Выбрать самых достойных для дальнейшего обучения». Геннадий Пальчик о вступительной кампании в Академии управления при Президенте Президент поставил задачу полностью поменять программу обучения. Какие направления изменения затронут в первую очередь? Понятно, что единым махом всё не сделаешь.

Геннадий Пальчик:

Абсолютно. Первое направление, которое сейчас разрабатывалось коллективом Академии (задачи уже были поставлены), – это еще раз оценка тех специальностей, тех направлений, на которые нужно обратить особое внимание с учетом специфики Академии управления и отличия ее от других университетов нашей страны. Юлия Огнева:

То есть управленцы? Геннадий Пальчик:

Управленцы. На фоне инвариантного компонента программы, которая предоставляется всем, к примеру, юристам, этот компонент для юристов, правоведов, который специфичен для задач и целей Академии – вот здесь это поле деятельности, причем серьезное, содержательное. Здесь не просто программы, это идет в жесточайшей совокупности с тем, кто их будет реализовывать? Я имею в виду профессорско-преподавательский состав. Юлия Огнева:

Пойдете путем обновления или же повышения квалификации ныне действующего состава? Геннадий Пальчик:

Здесь, наверное, не подходит или то, или другое. В совокупности. Юлия Огнева:

Во время представления вас коллективу глава Администрации Президента Наталья Кочанова сказала, что Академии управления при Президенте может быть предоставлен особый статус. О чем может идти речь? Геннадий Пальчик:

Я думаю, обо всем, о чем мы с вами говорили. Ответы, которые я пробовал сформулировать в нашем опросе, в совокупности они как раз где-то будут учитываться при формировании нормативно-правовой базы, регулирующей Академию. Юлия Огнева:

То есть предполагается новый законодательный указ?