Как изменится программа обучения в Академии управления, и как будут повышать репутацию ВУЗа? Интервью с Геннадием Пальчиком
Новости Беларуси. Нет нужды говорить об особом значении Академии управления при Президенте. Одно из назначений уходящей недели – новый ректор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им стал Геннадий Пальчик.
Кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук, доцент. В прошлом – председатель Высшей аттестационной комиссии. Его называют одним из создателей того Лицея БГУ, которым это учебное заведение является сейчас.
Юлия Огнева, СТВ:
Говорят, что, принимая на себя ответственность кем-то руководить, первое, что нужно сделать, это принять позицию и представить себя на месте тех, кем ты будешь руководить. Мы встречаемся здесь, в аудитории, и я предлагаю присесть за парту. Геннадий Владимирович, вы давно за партой сидели?
Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Вы сказали: «за партой сидели», и у меня почему-то ассоциация, как я первый раз за парту сел.
Юлия Огнева:
А в какой школе вы сели за парту в первый раз?
Геннадий Пальчик:
Это былов прошлом веке. Я сел за парту в 1 классе в средней школе № 4 города Новогрудка. Это малая родина. Очень теплые, добрые воспоминания всегда и отношение – это безусловно.
Юлия Огнева:
Надеюсь, не испорчу вам настроение предложением задать вам вопрос у доски. Не знаю, насколько прост мой вопрос, но кем в первую очередь должен быть ректор Академии управления при Президенте? Это мои варианты, но есть свободные клеточки, может быть ваш вариант.
Геннадий Пальчик:
Здесь, скорее всего, я с вами согласен, что можно добавить еще ряд дополнительных ролей и функций, которые я должен выполнять качественно как ректор. И всё это желательно взять в совокупность. Такой системой можно описать задачи, которые стоят перед ректором.
Юлия Огнева:
От этой темы давайте перейдем к более серьезным.
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Президент поставил задачу полностью поменять программу обучения. Какие направления изменения затронут в первую очередь? Понятно, что единым махом всё не сделаешь.
Геннадий Пальчик:
Абсолютно. Первое направление, которое сейчас разрабатывалось коллективом Академии (задачи уже были поставлены), – это еще раз оценка тех специальностей, тех направлений, на которые нужно обратить особое внимание с учетом специфики Академии управления и отличия ее от других университетов нашей страны.
Юлия Огнева:
То есть управленцы?
Геннадий Пальчик:
Управленцы. На фоне инвариантного компонента программы, которая предоставляется всем, к примеру, юристам, этот компонент для юристов, правоведов, который специфичен для задач и целей Академии – вот здесь это поле деятельности, причем серьезное, содержательное. Здесь не просто программы, это идет в жесточайшей совокупности с тем, кто их будет реализовывать? Я имею в виду профессорско-преподавательский состав.
Юлия Огнева:
Пойдете путем обновления или же повышения квалификации ныне действующего состава?
Геннадий Пальчик:
Здесь, наверное, не подходит или то, или другое. В совокупности.
Юлия Огнева:
Во время представления вас коллективу глава Администрации Президента Наталья Кочанова сказала, что Академии управления при Президенте может быть предоставлен особый статус. О чем может идти речь?
Геннадий Пальчик:
Я думаю, обо всем, о чем мы с вами говорили. Ответы, которые я пробовал сформулировать в нашем опросе, в совокупности они как раз где-то будут учитываться при формировании нормативно-правовой базы, регулирующей Академию.
Юлия Огнева:
То есть предполагается новый законодательный указ?
Геннадий Пальчик:
Это указ, который регулирует деятельность Академии управления при Президенте. Я все-таки попросил время, чтобы внимательно посмотреть его. И я так понимаю, что у меня будет время, чтобы высказаться в этом плане тоже.
Юлия Огнева:
Геннадий Владимирович, вряд ли открою вам секрет, если скажу, что бытует мнение, что получить диплом Академии управления при Президенте, особенно когда речь идет о втором высшем образовании и госслужбе, проще простого. Казалось бы, какой преподаватель отправит на пересдачу замминистра или, например, министра? Да поступление в вуз в этой части, поговаривают, в некоторых случаях весьма условное. Поймите меня правильно: речь идет не о том, правда это или нет. Тут скорее репутационный момент.
В этой связи у меня вопрос: как планируете повышать репутацию вуза, название и статус которого априори должны исключать подобные домыслы?
Геннадий Пальчик:
Сразу хочу сказать: полнейшая открытость всего процесса. Наличие человеческого фактора, наверное, исключить невозможно – это определенный элемент утопии. Но минимизировать его рядом мероприятий (как я говорил, в первую очередь – открытость процедуры на всех ее этапах), я думаю, возможно. Это позволит минимизировать ту проблему, которая, может быть, возникает в тех или иных случаях.
Юлия Огнева:
Я желаю вам удачи, и большое спасибо за интервью!
Геннадий Пальчик:
Спасибо! Очень приятно было общаться.