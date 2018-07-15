В Беларуси проходит вступительная кампания: в какие вузы хотят поступить стобалльники?

Новости Беларуси. Высшие учебные заведения Беларуси начали прием документов у абитуриентов, которые поступают на бюджет и платное обучение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главное здесь – сертификат централизованного тестирования. Причем он может быть не только за этот год, но и за 2017-й.

В целом средний балл по самым популярным предметам выше, чем прошлогодний. Интересно, что английский будущие студенты сдали лучше, чем русский. Есть и рекорд: четыреста из четырехсот. Он покорился ученице пинской гимназии №3 Анастасии Жовнерик. Она подала документы на факультет международных отношений БГУ.

Это утро станет для них особенным. Встали настолько рано, что можно было и вовсе не ложится. Долгая дорога. Четыре часа только от Пинска. И вот – мечта звездочки из Федор уже так близко. Виктория Терлецкая, абитуриент:

Встречали рассвет в дороге. Это на самом деле волшебно. Это на самом деле подготавливает к новой жизни.

Говоря о новой жизни, Вика ни секунду не отпускает руку самого близкого человека. Они ведь все эти годы – главная поддержка друг у друга.



Наталья Терлецкая:

Не каждый день дочку привозишь отдавать документы. С такой хорошей уверенностью, потому что 398 баллов – это, конечно, как в самых смелых мечтах.

Пока в мире бушуют страсти по футболу, у тех, кто поступает – свой чемпионат. О голевой подаче мечтает каждый, но подаются первыми обычно те, кому едва ли грозит пенальти: отличники и победители олимпиад.

Это БГУ. И как обычно – аншлаг. В главном вузе страны планируют набрать более 5 тысяч студентов. Абитуриенты заполняют анкеты, делают фото, а затем и главный выбор. Новация кампании – впервые можно использовать прошлогодние сертификаты.

Дмитрий Сарнацкий, абитуриент:

Я приехал из города Клецк. Конечно, хочется поступить, чтобы в столицу.

Алексей Войсет, абитуриент:

Ну, сомнения, конечно, есть, потому что не очень хорошо сдал и волнуюсь.

Виктория Терлецкая:

Это было очень страшно. Когда сказали, что пришли результаты белорусского, я сначала боялась заходить в интернет, потом набралась смелости и листала по одному заданию. Один – верно, два – верно. Потом, была не была, – сто!

Сто – белорусский, сто – биология. И лишь химия, досадно не дотянув, выдаст 98. В агрогородке Федоры к успехам Вики уже все привыкли. Трехкратная победительница республиканских олимпиад этим летом окончила сельскую школу. К тестам готовилась сама. Никаких репетиторов.

Наталья Терлецкая:

Читать любим. Всей семьей читаем. Телевизор мы практически не смотрим. Так как я работаю в школе, то естественно от коллег – поздравления, звонки. Друзья друзей даже передавали, что именно в Федорах есть такая умница Кстати, стобалльников в этом году стало больше – их 392. Всего же участие в централизованном тестировании приняли более 80 тысяч абитуриентов. На пять баллов увеличен нижний порог по профильным предметам.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

В 2018 году практически по всем предметам средний бал результатов ЦТ на несколько процентов выше. Это действительно радует. Потому что это говорит о том, что наши абитуриенты более подготовленные.

Кузница кадров для IT – БГУИР – в 2018 году предлагает более тридцати специальностей. Некоторые абитуриенты подаются практически на все. Так сказать, на удачу. На фортуну надеется и Давид. Тесты подвели, зато оптимизма не занимать. Молодой человек не исключает ухода в стартап, а к поступлению относится философски.

Давид Цофин, абитуриент:

Если в сумме с физикой – 130 баллов, а с английским 150. Что реально мало для поступления. Сравнивая по прошлому году, высчитывалась, куда есть шанс попасть и так приоритеты выставлялись. Ну, в приоритете – все инженерное. Я в этом в принципе шарю и этим сам по себе занимаюсь. Про таких, как Вика, говорят, все двери открыты. Она и правда могла пойти в любой вуз, но выбор в сторону медицины сделала еще в детстве.

Виктория Терлецкая:

На фармацевтический факультет меня привел не столько престиж профессии, сколько желание помочь не то что бы всем людям, а главное моему старшему братику Димке, который неизлечимо болен, а подходящих лекарств, во всяком случае в Беларуси, нет.

Туда, где дают клятву Гиппократа, с самого утра отправилась еще одна рекордсменка вступительной кампании. По трем тестам Анастасия Саванец набрала 397 баллов. Выпускница Ошмянской гимназии планирует стать стоматологом.

Анастасия Саванец, абитуриент:

Да как бы ты не сдал, все равно это волнительно. Мне кажется, как со свадьбой. То есть вроде бы все хорошо, но все равно это выбор на всю жизнь.

О существовании друг друга они узнали из СМИ, и к такой встрече обе были готовы. Но сюрприз в аудитории для Вики все же будет.

Зачисление на бюджет продлится по 28 июля, на платное – по 6 августа. Принимать документы вузы будут по вторник. Со среды начнутся внутренние экзамены. Рекомендации по творческим специальностям дает отборочная комиссия.

О профессии актера Андрей мечтал еще после школы. Решиться удалось – лишь годы спустя. Молодой человек – научный сотрудник музея. Академию искусств штурмует второй год подряд.

Андрей Малец, абитуриент:

У меня уже есть высшее образование историческое БГУ. Но на протяжении всей моей жизни меня к этой профессии тянуло. И как ни странно в 27 лет это редкий случай. Уже по наитию меня сюда влечет.