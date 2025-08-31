Новости по тегу #Леонид Якубович

Гость нового выпуска проекта Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса» – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович.
«Где-то за полчаса ко мне лучше не подходить», – предупредил телеведущий.
«Если выглянуть с третьего этажа в дирекции парка культуры, то можно было обнаружить молодых, беременных, с колясками, дедушек с бабушками».
«В этом году, кстати, ровно 30 лет со дня моего первого самостоятельного вылета. Еще один день рождения», – добавил Якубович.
«Знаю только одно. Если за плечами у тебя есть Родина, ты счастливый человек».
Смотрите новый выпуск 31 августа на РТР-Беларусь в 10:15.
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