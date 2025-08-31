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Новости по тегу #Леонид Якубович

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении
31 августа 2025 07:55

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении

Общение с гостями на «Поле чудес» – полный экспромт? Якубович рассказал, как готовится к съёмкам
31 августа 2025 07:45

Общение с гостями на «Поле чудес» – полный экспромт? Якубович рассказал, как готовится к съёмкам

«Я чуть с ума не сошёл от всего этого» – Якубович вспомнил, как готовились к «Мисс Москва – 1988»
31 августа 2025 07:40

«Я чуть с ума не сошёл от всего этого» – Якубович вспомнил, как готовились к «Мисс Москва – 1988»

Нужно хотя бы иногда отрываться от земли – Леонид Якубович рассказал, откуда у него страсть к небу
31 августа 2025 07:22

Нужно хотя бы иногда отрываться от земли – Леонид Якубович рассказал, откуда у него страсть к небу

Леонид Якубович: я боготворю людей, которые прошли через войну
31 августа 2025 07:17

Леонид Якубович: я боготворю людей, которые прошли через войну

О Родине и «Поле чудес» – Леонид Якубович в «Рецепте настоящего белоруса»
25 августа 2025 13:37

О Родине и «Поле чудес» – Леонид Якубович в «Рецепте настоящего белоруса»

«Счастлив несказанно». Леонид Якубович побывал на празднике у Дома милосердия в Минске
14 января 2023 13:41

«Счастлив несказанно». Леонид Якубович побывал на празднике у Дома милосердия в Минске

«Подарил нашей бабушке телевизор с дровами». Как встречали Леонида Якубовича в белорусской глубинке?
21 апреля 2021 15:50

«Подарил нашей бабушке телевизор с дровами». Как встречали Леонида Якубовича в белорусской глубинке?

Леонид Якубович без усов. Фанаты на фото не узнали известного артиста
02 августа 2020 10:56

Леонид Якубович без усов. Фанаты на фото не узнали известного артиста

Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка
31 июля 2020 09:35

Дочери Леонида Якубовича уже 22 года. Как сейчас выглядит и чем занимается девушка

Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и победил. Казус прокомментировал Якубович
15 декабря 2019 13:34

Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и победил. Казус прокомментировал Якубович

«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»
28 ноября 2019 13:41

«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»