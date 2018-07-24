«Времени нет для раскачки». Александр Лукашенко поручил пересмотреть вопросы подготовки кадров в Академии управления

В этом учебном заведении кардинальным образом перестраивается система подготовки управленцев. Такую задачу перед руководством Академии ставил Александр Лукашенко не так давно. И вот сегодня, 24 июля, Президент в очередной раз подчеркнул: с 1 сентября в этом учебном заведении не нужных в управлении людей учиться не должно.

Новости Беларуси. 24 июля в Академии управления при Президенте республики обсудили вопросы подготовки кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот вуз уже не в первый раз оказывается в центре внимания главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо сделать так, чтобы каждый человек, который пройдет подготовку, переподготовку, получит образование, повысит квалификацию в Академии управления, был востребован. Нам не нужны люди, которые просто пройдутся по академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления. Вот это главное.

Это касается любого вуза. В этом году будет спрос очень серьезный и с министра, ну а с вас – вы сами понимаете, что единственное учебное заведение при Президенте, и там должны готовиться, быть подготовлены квалифицированные, толковые, воспитанные люди, преданные нашему государству и нашему народу. Пусть это даже громко прозвучит сегодня, но это так.

Вы должны были к 1 сентября, как бы не было это сложно, внести конкретные предложения по лицам, которых мы будем туда приглашать для обучения по всем направлениям, по преподавателям – какие критерии, требования и внести предложения по составу преподавательскому (если уже проработали, спешки здесь быть не должно), по методике преподавания, по разного рода методическим материалам – целый комплекс образовательный. И по ним должны быть предложения: что сделано на сегодняшний день и что нам необходимо еще сделать, и какая нужна в этом плане вам помощь и поддержка. Времени нет для раскачки. С 1 сентября (обычно мы говорим – 1 сентября ) в Академии управления не нужных в управлении людей в перспективе быть не должно.

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