«Я на Кубке мира так не бегала». Алимбекова взяла второе золото на Кубке Содружества по биатлону

Новости Беларуси. Белоруска Динара Алимбекова завоевала вторую золотую медаль на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. На этот раз равных девушке не было в гонке с массовым стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белоруска Динара Алимбекова завоевала вторую золотую медаль на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. На этот раз равных девушке не было в гонке с массовым стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортсменка показала хорошую скорость ходом и преодолела огневые рубежи всего с одним промахом. Этого оказалось достаточно, чтобы захватить преимущество и финишировать на первой позиции. По итогам этапа в Рязани у Алимбековой две медали высшей пробы. В субботу, 24 декабря, она выиграла спринтерскую гонку.
Динара Алимбекова, чемпионка масс-старта:
Я хочу сказать спасибо девочкам за борьбу. И те, кто вчера мне писали, что я на каком-то классе здесь всех обыгрываю, это не так. Я прикладываю очень много усилий, но сегодня очень сильная конкуренция. На каком-то из метров дистанции подумала: я на Кубке мира так не бегала. Потому что с первых метров была уже очень высокая скорость.
Напомним, ранее в масс-старте соревновались мужчины. По итогам гонки у белорусов одна медаль – бронзовая. Отличился Никита Лобастов. Лидер сборной Антон Смольский расположился на четвертой позиции и продолжает возглавлять общий зачет турнира. Следующий этап Кубка Содружества стартует 19 января в Раубичах.
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