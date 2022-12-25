«Я на Кубке мира так не бегала». Алимбекова взяла второе золото на Кубке Содружества по биатлону

Спортсменка показала хорошую скорость ходом и преодолела огневые рубежи всего с одним промахом. Этого оказалось достаточно, чтобы захватить преимущество и финишировать на первой позиции. По итогам этапа в Рязани у Алимбековой две медали высшей пробы. В субботу, 24 декабря, она выиграла спринтерскую гонку.

Динара Алимбекова, чемпионка масс-старта:

Я хочу сказать спасибо девочкам за борьбу. И те, кто вчера мне писали, что я на каком-то классе здесь всех обыгрываю, это не так. Я прикладываю очень много усилий, но сегодня очень сильная конкуренция. На каком-то из метров дистанции подумала: я на Кубке мира так не бегала. Потому что с первых метров была уже очень высокая скорость.