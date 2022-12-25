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«Я на Кубке мира так не бегала». Алимбекова взяла второе золото на Кубке Содружества по биатлону

25 декабря 2022 13:39
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Новости Беларуси. Белоруска Динара Алимбекова завоевала вторую золотую медаль на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. На этот раз равных девушке не было в гонке с массовым стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я на Кубке мира так не бегала». Алимбекова взяла второе золото на Кубке Содружества по биатлону-1

Спортсменка показала хорошую скорость ходом и преодолела огневые рубежи всего с одним промахом. Этого оказалось достаточно, чтобы захватить преимущество и финишировать на первой позиции. По итогам этапа в Рязани у Алимбековой две медали высшей пробы. В субботу, 24 декабря, она выиграла спринтерскую гонку.

«Я на Кубке мира так не бегала». Алимбекова взяла второе золото на Кубке Содружества по биатлону-4

Динара Алимбекова, чемпионка масс-старта:
Я хочу сказать спасибо девочкам за борьбу. И те, кто вчера мне писали, что я на каком-то классе здесь всех обыгрываю, это не так. Я прикладываю очень много усилий, но сегодня очень сильная конкуренция. На каком-то из метров дистанции подумала: я на Кубке мира так не бегала. Потому что с первых метров была уже очень высокая скорость.

«Я на Кубке мира так не бегала». Алимбекова взяла второе золото на Кубке Содружества по биатлону-7

Напомним, ранее в масс-старте соревновались мужчины. По итогам гонки у белорусов одна медаль – бронзовая. Отличился Никита Лобастов. Лидер сборной Антон Смольский расположился на четвертой позиции и продолжает возглавлять общий зачет турнира. Следующий этап Кубка Содружества стартует 19 января в Раубичах.

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# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Никита Лобастов # Фотофакт

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