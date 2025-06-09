Арина Соболенко продолжает возглавлять мировой теннисный рейтинг

Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После выхода в финал «Ролан Гаррос» в активе белорусской теннисистки стало 11,553 очка. У ближайшей преследовательницы, новоиспеченной победительницы французского «Большого шлема» американки Кори Гауфф, почти на 3,5 тысячи баллов меньше. Замыкает тройку сильнейших Джессика Пегула из США.

Что касается других наших соотечественниц, то Виктория Азаренко осталась на 75-м месте, Александра Саснович по-прежнему 105-я. У Ирины Шиманович небольшой прогресс: теперь она 160-я. Алена Фалей прибавила семь строк и расположилась на 294-й позиции мирового топа.

Во главе мужского рейтинга – итальянский теннисист Янник Синнер. Следом расположился двукратный победитель «Ролан Гаррос», испанец Карлос Алькарас. Александр Зверев из Германии – третий. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян. Он находится только на 494-м месте.