Беларусь вошла в тридцатку стран с самой низкой «коммуналкой»

Сербский портал Numbeo, который специализируется на сборе и анализе данных о стоимости жизни в разных странах, опубликовал свежий рейтинг государств по уровню цен на жилищно-коммунальные услуги – одному из важнейших «лакмусов» качества жизни.

Беларусь на 98-м месте из 123-х – это если считать от самых дорогих стран. И на 27-й позиции в мире, если начинать наоборот, со стран с самой доступной коммуналкой. В этом смысле планетарный лидер Иран, он замыкает список Numbeo с почти 16 долларами оплаты в месяц. Белорусы в пересчете на «зеленые» в среднем тратят 53 доллара за квартиру в 85 квадратов. В соседней России – более чем в 2 раза – 120 долларов и 53-е место соответственно.

Правда, если сравнивать с другими нашими соседями, отличия в уровне оплаты разительные – разница более чем в 5 раз. Так, литовцы за такую же квартиру в среднем платят без малого 240 долларов, поляки почти 294, латыши – 302, эстонцы – 313. Таким образом, согласно рейтингу Numbeo, наши западные соседи расположились в верхней – наиболее дорогой – части списка, заняв от 15-го до 4-го места соответственно. Уверенно возглавляет рейтинг Австрия. Здесь на коммуналку ежемесячно придется выложить 377 долларов за среднюю квартиру.

Конечно, корректности ради, среднюю стоимость «коммуналки» неплохо бы сравнить со средней зарплатой в той или иной стране. Иными словами, ответить на вопрос – какую часть доходов мы тратим на оплату жировки, а еще электричество. В Беларуси получается около 7 %, разумеется, в среднем.

Цифра заметно варьирует по странам. Так, по данным минувшего года того же портала Numbeo, Жители Азербайджана и Грузии тратят около 15 % от дохода, Армении –18, Эстонии – без малого 16. А вот самые «тяжелые» для кошелька коммунальные платежи оказались в Пакистане – там приходится платить более 45 % от зарплаты ежемесячно. Так что все познается в сравнении.