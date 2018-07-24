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Леонид Якубович на ЧМ по вертолётному спорту: «Не главное быть первым, главное – быть лучшим»

24 июля 2018 15:24
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по вертолетному спорту стартует в Беларуси 24 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашу страну в числе прочих знаменитых гостей прилетел Леонид Якубович. Знаменитый телеведущий выступит на Ми-2.

Леонид Якубович, телеведущий, пилот:
Это то же самое, что предсказывать победу на чемпионате мира по футболу. Очень много вводных, зависящих не только от мастерства летчика. Всё еще зависит от подготовки машины и вообще от того, как всё это сложится.

Знаете, я всегда своим детям говорил, что не главное быть первым, главное – быть лучшим. Первым может получится, а может нет. Но если что-нибудь где-нибудь когда-нибудь – придут не к первому, а к лучшему.

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# Авиация # общество # Леонид Якубович # Фотофакт

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