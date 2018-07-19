Что было: Кому достанутся призовые после ЧМ-2018/ Минздрав задумался об этике

Звезды финансируют потомков



Планета отдыхает после фееричного чемпионата мира по футболу. Все реже СМИ подбрасывают новости о связанных с ним событиях, пытаясь из некоторых сотворить интригу: зонт над Путиным, Эммануэль и Колинда, президент и фигуристка. Но приходят и сообщения без намеков и подтекста. Марадона прилетел в Брест, поцеловал землю, посмотрел игру своей команды и отправился домой, пообещав вернуться. Признанный лучшим молодым игроком турнира французский нападающий Килиан Мбаппе объявил, что свои доходы от ЧМ перечислит на счёт благотворительной акции в пользу больных и детей-инвалидов. За эти деньги им организуют спортивное обучение. Серебряный призер сборная Хорватии также отдаст призовые 28 млн. евро на благотворительность. Такая уж у нее традиция. Нападающий хорватов Анте Ребич как-то погасил кредиты всех жителей своей родной деревни. У звезд футбола Роналду, Месси, Дрогба, Нойера есть свои фонды помощи детям, куда они перечисляют свои гонорары. А многие занимаются благотворительностью, особенно не афишируя это: строят детские площадки, покупают ребятишкам мячи и форму. А вот новость из Перу. Там родился Лука Модрич. Так назвала своего сына молодая пара, впечатленная игрой хорватского капитана, признанного лучшим игроком чемпионата. В этой стране любят присваивать новорожденным имена футбольных кумиров. Сейчас там по статистике 870 Роналду, 232 Месси, 23 Гризманна, четыре Крооса и три Неймара. Что до сборной страны, то она оставила хорошее впечатление своей игрой. Выиграв у Австралии и уступив Дании, она дальше не прошла. Ничего: подрастут тезки легенд, и команда Перу себя покажет. Что еще новенького? Узнаем – расскажем.

Гиппократ взятки не брал

Для работников сферы здравоохранения Беларуси нынче не очень комфортные времена. Сейчас больше у них интересуются осведомленные пациенты: «Как тут у вас дела? Как самочувствие?», чем наоборот. Намекают на беспрецедентную в истории отрасли антикоррупционную кампанию, проведенную силовиками. Нет, безусловно, немало врачей, медсестер, санитарок честно выполняют свой долг, неся свой нелегкий крест. Но факты есть факты. Пока десятки задержанных парятся в СИЗО и отвечают на вопросы следователей, Министерство здравоохранения внесло на обсуждение проект постановления о нормах медицинской этики. Согласитесь, весьма кстати для спасения репутации. Документ призван регулировать поведение медработников во время выполнения ими должностных обязанностей. В частности, врачи и все-все, кто нас берется лечить, должны быть вежливыми, гуманными, демократичными, милосердными… Очень актуально: не могут извлекать коммерческую выгоду для себя лично от оказания медицинской помощи или выполнения должностных обязанностей. Медикам необходимо проявлять терпимость и понимание к пациентам, уважать их взгляды и убеждения. Нельзя допускать дискриминацию по религиозному, национальному и другим признакам. Документ опубликован на сайте Минздрава. В течение месяца его можно будет изучить и предложить что-то свое в содержание.

Оно, конечно, здорово, что министерство заботится об имидже своих учреждений. Но, во-первых, все это давным-давно прописано в клятве Гиппократа («Чисто и непорочно буду я проводить свое искусство»), которую, как известно, принимают люди в белых халатах и обязуются исполнять. Наверное, забывается со временем? Во-вторых, события месяца говорят о том, что внимательное отношение к пациентам не мешает медикам брать от них конверты и дорогие напитки, а порой и большие откаты от поставщиков за хозяйственные сделки.

Решит ли государство проблему коррупции в медицине, пересадив несколько десятков чиновников от медицины, приняв постановление о медицинской этике? Не думаю, что кто-нибудь до конца в этом уверен. Скорее, выход может быть в том, чтобы пересмотреть приоритеты в госбюджете и еще больше поддержать социальную сферу: врачей, учителей, воспитателей… Где у нас еще берут деньги и подарки? Будет выше зарплата, - меньше будет нарушений этики.

Что связывает Vogue с белорусским футболом

Сегодня начался первый квалификационный раунд футбольной Лиги Европы. Особо примечательно, что динамовцы принимали на обновленном домашнем стадионе гостей из ирландского «Дерри Сити». Спустя 8 лет футболисты минского «Динамо» вернулись на родную арену, а 35 лет назад здесь же впервые они стартовали в еврокубках.

По этому поводу футбольный клуб на своей странице в Instagram опубликовал трогательный видеоролик, рассказывающий об истории этой, несомненно, яркой команды и долгожданном возвращении на главный стадион страны. Полную версию видео, а также почему одну из влиятельных женщина мира, главного редактора журнала Vogue Анну Винтур интересует белорусский футбол, вы можете прочитать здесь.

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В.Д.