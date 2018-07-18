«Рады, что одна из влиятельнейших женщин моды смотрит игры нашего клуба». Футболисты «Динамо-Минск» показали, как читают Vogue

Футбольный клуб БАТЭ пригласил главного редактора американского Vogue посетить матч на «Борисов-Арене». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Уважаемая Анна Винтур! Мы искренне рады, что Вы являетесь поклонником белорусского футбола, но сожалеем, что смотрите его лишь по телевизору! Наш клуб дарит Вам абонемент и приглашает посетить любой удобный для Вас матч на «Борисов-Арене»! До скорой встречи!

Напомним, поводом для обсуждений стал видеоролик Anna Wintour’s Secret Talent, размещенный на официальном канале журнала Vogue на Youtube. Он быстро набирает популярность. Ролик уже посмотрели более 500 тысяч раз. Фото: скриншот из видео, размещенного на канале Vogue в Youtube

На видео главный редактор модного журнала сидит в своем кабинете и смотрит футбольный матч. Согласно сценарию, это игра двух белорусских клубов: «Динамо-Минск» и БАТЭ (матч состоялся в 2015 году).

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На ролик отреагировали и футболисты клуба «Динамо-Минск». Они проводят акцию «Счастливый час». У всех болельщиков есть возможность бесплатно попасть на игру Лиги Европы с ирландским «Дерри Сити». Для этого нужно в указанное время прийти в фан-магазин с журналом Vogue. Подробная информация размещена на официальных страницах клуба в социальных сетях.