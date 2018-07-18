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«Рады, что одна из влиятельнейших женщин моды смотрит игры нашего клуба». Футболисты «Динамо-Минск» показали, как читают Vogue

18 июля 2018 11:07
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Футбольный клуб БАТЭ пригласил главного редактора американского Vogue посетить матч на «Борисов-Арене». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.  

«Рады, что одна из влиятельнейших женщин моды смотрит игры нашего клуба». Футболисты «Динамо-Минск» показали, как читают Vogue -1

Фото: скриншот из видео, размещенного на канале Vogue в Youtube

Уважаемая Анна Винтур! Мы искренне рады, что Вы являетесь поклонником белорусского футбола, но сожалеем, что смотрите его лишь по телевизору! Наш клуб дарит Вам абонемент и приглашает посетить любой удобный для Вас матч на «Борисов-Арене»! До скорой встречи!

«Рады, что одна из влиятельнейших женщин моды смотрит игры нашего клуба». Футболисты «Динамо-Минск» показали, как читают Vogue -4

Напомним, поводом для обсуждений стал видеоролик Anna Wintour’s Secret Talent, размещенный на официальном канале журнала Vogue на Youtube. Он быстро набирает популярность. Ролик уже посмотрели более 500 тысяч раз.  

Фото: скриншот из видео, размещенного на канале Vogue в Youtube

На видео главный редактор модного журнала сидит в своем кабинете и смотрит футбольный матч. Согласно сценарию, это игра двух белорусских клубов: «Динамо-Минск» и БАТЭ (матч состоялся в 2015 году).

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На ролик отреагировали и футболисты клуба «Динамо-Минск». Они проводят акцию «Счастливый час». У всех болельщиков есть возможность бесплатно попасть на игру Лиги Европы с ирландским «Дерри Сити». Для этого нужно в указанное время прийти в фан-магазин с журналом Vogue. Подробная информация размещена на официальных страницах клуба в социальных сетях.  

«Рады, что одна из влиятельнейших женщин моды смотрит игры нашего клуба». Футболисты «Динамо-Минск» показали, как читают Vogue -7

Фото: twitter.com/Wimbledon  

Анна Винтур – самая влиятельная женщина в развлекательной индустрии по версии Forbes. Кроме журналистики Винтур, увлекается большим теннисом. Она очень часто посещает Уимблдонский турнир. 

# Футбол Беларуси # калейдоскоп # Анна Винтур # Фотофакт

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