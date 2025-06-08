Способен ли сегодня ЕС найти эффективное решение миграционному кризису? Мнения
Миграционный кризис в Европе и грамотная миграционная политика в Беларуси. Об этом и не только говорили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая:
На ваш взгляд, способен ли ЕС в своем нынешнем виде найти эффективное решение миграционному кризису?
Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Однозначно нет. Здесь другого ответа быть не может, поскольку эти процессы уже развивались лет 40, если не больше, и, с моей точки зрения, вся миграционная политика ЕС полностью провалилась. Они рассчитывали на то, что они смогут привлечь людей и ассимилировать их, но этого не произошло. Люди начинают жить в новом социуме, сохраняя старые традиции и старый менталитет. По сути дела, мы можем даже сказать больше. Они приехали в Европу, чтобы жить не вместе с европейскими народами, а вместо европейских народов.
Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):
Не изменит сегодняшняя Европа и не решит этот миграционный кризис. Тут я абсолютно согласен со своим коллегой. Причем, наверное, две причины. Одна из причин – она очень цивилизационная, поскольку не только во времена Римской империи, а во все времена народы всегда стремились к перемещению. Великие переселения народов были, есть и будут. Это, так сказать, объективный фактор. Но есть и субъективный фактор.
Субъективный фактор заключается в тех инструментах, которыми вооружена Европа, с которыми она пытается решить этот вопрос. Эти инструменты несостоятельны. Они ложны, и они не приведут к решению проблемы, а приведут к ее усугублению.