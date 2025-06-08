Способен ли сегодня ЕС найти эффективное решение миграционному кризису? Мнения

Миграционный кризис в Европе и грамотная миграционная политика в Беларуси. Об этом и не только говорили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, ведущая:

На ваш взгляд, способен ли ЕС в своем нынешнем виде найти эффективное решение миграционному кризису?

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Однозначно нет. Здесь другого ответа быть не может, поскольку эти процессы уже развивались лет 40, если не больше, и, с моей точки зрения, вся миграционная политика ЕС полностью провалилась. Они рассчитывали на то, что они смогут привлечь людей и ассимилировать их, но этого не произошло. Люди начинают жить в новом социуме, сохраняя старые традиции и старый менталитет. По сути дела, мы можем даже сказать больше. Они приехали в Европу, чтобы жить не вместе с европейскими народами, а вместо европейских народов.