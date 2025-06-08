Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):

Изменилась структура ожиданий самих мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Если 30 лет назад мигранты ехали в Европу, были готовы выполнять тяжелый, низкооплачиваемый труд, то есть они ехали туда работать на любой работе, за любые деньги, то сейчас мигранты едут в Европу за пособиями, за льготами, за социальными преференциями. Они не работают туда, они едут туда получать. И это еще не все.

Если раньше, 30 лет назад, мигрант, попав в Европу, пытался понять культуру, язык, смысл жизни государства, куда он приехал, то теперь он не считает нужным и даже достойным для себя это изучать. Он везет с собой свои взгляды, свои подходы, свои принципы. И не просто живет на них, а он их активно навязывает в той местности, куда он приехал. Вот в чем большая опасность. И многие европейские государства оказываются беспомощны против такого агрессивного подхода, против собственной культуры.

А причина кроется в самом главном, что европейские чиновники, государственные власти конкретной страны, променяли свои интересы своих народов – поляков, французов, немцев – на некие общие интересы Европы объединенной. Одной фразой Анналены Бербок можно все объяснить. Когда она выступала в Вильнюсе по вопросам продолжения вооружения Украины, то сказала: мне все равно, что скажут мои немецкие избиратели. Для меня важно, как к этому отнесется Европейский союз. Вот она причина. И до тех пор, пока европолитики не вспомнят про свой собственный народ, про нужды своего народа, про чаяние своего народа, этот будет продолжаться.