Что можно дарить врачам и учителям, чтобы это не расценили, как взятку

Новости Беларуси. О том, чем взятки отличаются от подарков, говорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:
В Гражданском кодексе Республики Беларусь есть норма, которая запрещает дарение определенным категориям лиц, есть перечень.
И в этом перечне есть, в том числе, работники здравоохранения, учреждений образования.
Они не имеют права принимать подарки от лиц, которые находятся на лечении в этих учреждениях, обучаются, либо их родственников – в связи с тем, что они являются пациентами либо учениками. За исключением обычных подарков стоимостью, не превышающей пятикратный размер базовой величины. Базовая величина установлена у нас 24,5 рубля, то есть, пятикратный размер – 122,5 рубля на сегодняшний момент.
Главное здесь уложиться в стоимость? Что можно дарить?
Алексей Корочкин:
Да. Ведь цветы и конфеты тоже могут быть различными, могут быть эксклюзивными, уникальными, привезёнными откуда-то издалека и тоже могут стоить очень дорого. Поэтому нет какого-то чёткого определения, что такое обычный подарок, какой подарок является обычным, какой – необычным.
Но в моём понимании, цветы и конфеты можно отнести к обычным подаркам.
Здесь очень важна та ситуация, при которой мы хотим подарить тот или иной подарок. Если мы дарим подарок врачу, который выписывает нам лист о нетрудоспособности – вместо трех дней выписывает неделю, либо накануне экзамена мы пришли к преподавателю, то, конечно, в таких ситуациях преподавателю и врачу лучше воздержаться от приёма такого рода подарков. Если же мы хотим подчеркнуть высокий профессионализм этих людей и пришли в День учителя, в День медицинского работника, сугубо в честь этого праздника, не ожидая какого-то встречного удовлетворения, дарим цветы и конфеты –тут никаких проблем.
В каких случаях подарок считается взяткой?