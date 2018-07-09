Что можно дарить врачам и учителям, чтобы это не расценили, как взятку

Новости Беларуси. О том, чем взятки отличаются от подарков, говорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:

В Гражданском кодексе Республики Беларусь есть норма, которая запрещает дарение определенным категориям лиц, есть перечень.

И в этом перечне есть, в том числе, работники здравоохранения, учреждений образования.

Они не имеют права принимать подарки от лиц, которые находятся на лечении в этих учреждениях, обучаются, либо их родственников – в связи с тем, что они являются пациентами либо учениками. За исключением обычных подарков стоимостью, не превышающей пятикратный размер базовой величины. Базовая величина установлена у нас 24,5 рубля, то есть, пятикратный размер – 122,5 рубля на сегодняшний момент.

Главное здесь уложиться в стоимость? Что можно дарить?