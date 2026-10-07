Новости по тегу #Лионель Месси

Еще в пути на стадион нападающий расплакался в автобусе.
СМИ: Месси объявил, что больше не сыграет за сборную Аргентины.
На первой строчке расположился немецкий футболист Дениз Ундав с баллом 8,36.
Футболисты из Аргентины одержали победу со счетом 6:0.
Он хотел бы закончить карьеру в клубе, где начинал выступать в юности до своего перехода в «Барселону».
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33