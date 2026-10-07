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Новости по тегу #Лионель Месси

Месси не сдержал слез перед и после прощального матча за сборную Аргентины
07 октября 2026 08:17

Месси не сдержал слез перед и после прощального матча за сборную Аргентины

Месси сообщил о завершении карьеры в сборной Аргентины по футболу
21 июля 2026 12:42

Месси сообщил о завершении карьеры в сборной Аргентины по футболу

ФИФА опубликовала список топовых футболистов группового этапа ЧМ-2026
30 июня 2026 15:41

ФИФА опубликовала список топовых футболистов группового этапа ЧМ-2026

Квалификация ЧМ-2026. Месси устроил голевое шоу в матче за сборную Аргентины
16 октября 2024 09:10

Квалификация ЧМ-2026. Месси устроил голевое шоу в матче за сборную Аргентины

Лионель Месси намерен закончить карьеру на родине в «Ньюэллс Олд Бойз»
26 сентября 2024 10:15

Лионель Месси намерен закончить карьеру на родине в «Ньюэллс Олд Бойз»

Футбол. Кубок Америки. Аргентина с Месси прошла в финал
10 июля 2024 11:28

Футбол. Кубок Америки. Аргентина с Месси прошла в финал

Аргентина обыграла Чили в матче Кубка Америки по футболу
26 июня 2024 07:16

Аргентина обыграла Чили в матче Кубка Америки по футболу

Месси снова стал лучшим футболистом планеты
16 января 2024 08:33

Месси снова стал лучшим футболистом планеты

Месси стал лучшим футболистом XXI века
28 ноября 2023 14:23

Месси стал лучшим футболистом XXI века

Аргентинец Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона
03 июня 2023 18:00

Аргентинец Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона

Кубок едет в Аргентину. Кто отличился в финале мундиаля?
19 декабря 2022 11:51

Кубок едет в Аргентину. Кто отличился в финале мундиаля?

«Это не та Аргентина, с которой мы играли четыре года назад». Франция вышла в финал ЧМ по футболу
15 декабря 2022 19:36

«Это не та Аргентина, с которой мы играли четыре года назад». Франция вышла в финал ЧМ по футболу