Миграционный кризис в Европе и грамотная миграционная политика в Беларуси. Об этом и не только говорили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». «Шенгенская система может даже не выжить» – Картайзер о проблемах миграции

Фернан Картайзер, депутат Европарламента от Люксембурга:

Я хотел бы подчеркнуть два фактора для Европы в текущем кризисе в Нидерландах. Первый заключается в том, что он показывает, насколько хрупкими могут стать европейские правительства, когда есть нерешенные вопросы. А проблема миграции, нелегальная массовая миграция, которая есть у нас в Европе, конечно, является таким элементом, который не нашел удовлетворительного решения в течение многих лет. И это приводит к хрупкости даже в странах, которые мы всегда считаем очень надежными и прочными, такими как Нидерланды. Это общая проблема для Западной Европы. Второй момент, который важно знать и понимать, заключается в том, что у нас нет внутренних границ на самом деле между странами ЕС. У нас есть шенгенская система. И когда сейчас политики, такие как Герт Вилдерс, призывают разместить армию на границах Нидерландов, чтобы контролировать границы, вы можете себе представить, что шенгенская система может даже не выжить. Итак, если мы, как западные европейцы, не можем справиться с проблемой миграции, мы не можем продолжать жить с открытыми границами в рамках Европейского союза. Итак, вы видите, что эта ситуация в Нидерландах имеет политические и практические последствия, которые представляют большую опасность для всех наших стран. Почему избрание Трампа не ослабило позиции поджигателей войны в Европе?

Фернан Картайзер:

Нынешнее настроение в Европе по-прежнему таково, что у нас есть теория в Западной Европе, а также здесь, в Европейском парламенте, что этот конфликт в Украине на самом деле является неоправданным и неспровоцированным. Так как это называется вторжением России в Украину, так что это, конечно, не принимает во внимание никакие другие обстоятельства. Историю конфликта в Украине, Минские соглашения и так далее. У нас сейчас другая теория в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты открыто говорят, госсекретарь Рубио, генерал Келлог, они говорят, что это прокси-война. Если вы говорите, что это прокси-война, вы также берете на себя ответственность за конфликт. Вы говорите, что не только одна сторона начала конфликт. На самом деле ответственны две стороны. Итак, сейчас у нас есть разница во взглядах между Соединенными Штатами и Европейским союзом на характер конфликта в Украине. Для меня всегда было важно искать дипломатическое решение и также вести диалог с Россией. Моя политическая группа не одобряла этого, поэтому я был подвергнут санкциям и исключен из группы. Но, конечно, я думаю, что единственная возможность, которую мы имеем, чтобы разрешить этот конфликт как можно скорее, это, конечно, ввести диалог также и с Россией. Когда ЕС снимет санкции с Беларуси?