КГБ раскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения. Задержан ряд медицинских функционеров

Новости Беларуси. В сфере здравоохранения Беларуси была вскрыта масштабная коррупционная схема.

Об этом сообщает программа Новости «24 часа» на СТВ со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика.

Задержан ряд медицинских функционеров за систематическое получение взяток. Среди них – директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак.

Разовые незаконные вознаграждения доходили до десяти тысяч долларов, а некоторым должностным лицам – и до 350 тысяч.

Некоторые фигуранты предприняли попытки скрыться, в том числе и за границей – здесь подробнее.

В начале июня Александр Лукашенко проанонсировал громкие коррупционные разоблачения.