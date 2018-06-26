Прямой эфир

КГБ раскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения. Задержан ряд медицинских функционеров

26 июня 2018 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В сфере здравоохранения Беларуси была вскрыта масштабная коррупционная схема.

Об этом сообщает программа Новости «24 часа» на СТВ со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика.

Задержан ряд медицинских функционеров за систематическое получение взяток. Среди них – директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак.

Разовые незаконные вознаграждения доходили до десяти тысяч долларов, а некоторым должностным лицам – и до 350 тысяч.

Некоторые фигуранты предприняли попытки скрыться, в том числе и за границей – здесь подробнее.

В начале июня Александр Лукашенко проанонсировал громкие коррупционные разоблачения.

Президент Беларуси: «Вы услышите ещё новые факты» (читать далее). 

 

# Коррупция # происшествия # Валерий Вакульчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КГБ Беларуси раскрыл коррупционную схему в сфере здравоохранения
25 июня 2018 18:29

КГБ Беларуси раскрыл коррупционную схему в сфере здравоохранения

Без тормозов. На МКАД Mazda протаранила грузовик дорожной службы
25 июня 2018 17:10

Без тормозов. На МКАД Mazda протаранила грузовик дорожной службы

В Витебском районе сын и отец жестоко избили посетителей кафе. Четыре человека – в больнице
25 июня 2018 15:53

В Витебском районе сын и отец жестоко избили посетителей кафе. Четыре человека – в больнице