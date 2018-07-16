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«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов

16 июля 2018 14:31
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Накануне вечером завершилось самое знаковое спортивное событие этого лета – ЧМ-2018 по футболу. На финальном матче собрались тысячи людей, чтобы поддержать любимую команду. Как отреагировали фанаты и звездные болельщики, а также сами футболисты, узнаете прямо сейчас. 

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Французы одержали победу над хорватами со счетом 4:2. Команда завоевывает кубок уже второй раз. Впервые триумфатором команда стала ровно 20 лет назад, в 1998 году. Кстати, финальный турнир тогда прошел на их территории.  

Главный тренер сборной Франции повторил успех во второй раз. В 1998 он стал чемпионом в составе сборной. Теперь же выиграл кубок ФИФА в качестве главного тренера французской команды.  

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-1

Что было. Кого обидел ЧМ-2018

В официальном аккаунте в Instagram FIFA World Cup вчера появилось видео, на котором запечатлено, как французская команда радуется своей победе. Ролик уже набрал миллион просмотров и тысячи мнений. Болельщики оставляют комментарии на разных языках:  

Я так впечатлен и очень счастлив. Поздравляю! Браво французам!

Хорватия должна была выиграть Кубок мира. Они играли в миллион раз лучше, Франции повезло. Для меня Хорватия всегда будет настоящим победителем Кубка мира ФИФА. 

Мои поздравления Франции!  

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-4

Хорватия заслужила победу, они хорошо играли на протяжении всего чемпионата. 

Мне кто-нибудь может объяснить, почему Франция не заслуживает этой победы? Хорошо, иногда команде везло, но невозможно выиграть, если ты абсолютный неудачник. 

Хорватия победила в наших сердцах.  

Почему все говорят, что Хорватия была лучше? Как по мне, так у Франции команда куда сильнее. 

Прекрасная работа, парни! Я знал, что Франция победит. 

О чем спор, если б хорваты были лучше, они бы выиграли. 

Французы заслужили победу! 

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«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-7

Кроме обычных болельщиков на матче собрались и многие медийные персоны: спорстмены, певцы, актеры. Например, Яна Рудковская и Филипп Киркоров болели за хорватов. 

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-9


Источник фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Режиссер Александр Роднянский в аккаунте в Instagram поздравил французов с победой, а также поблагодарил всех игроков, тренеров и организаторов за отличный чемпионат. 

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-12

Источник фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-14

Певец Егор Крид в Instagram за несколько часов до матча предположил, что выиграет Франция. Егор всегда болеет именно за эту команду.


Источник фото: instagram.com/egorkreed

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Кристина Орбакайте пишет: матч был незабываем. Но отмечает, что находиться на трибуне в накаленной атмосфере вместе с болельщиками из разных стран было весело и волнительно.  

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-17


Источник фото: instagram.com/orbakaite_k

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор посетил финал чемпионата мира по футболу в России по приглашению президента Владимира Путина. 

«Я был приглашён на финал чемпионата мира в качестве гостя президента России Владимира Путина. Этот человек является одним из величайших лидеров нашего времени, и для меня была честь присутствовать на таком мероприятии вместе с ним. Этот день  – для меня большая честь, мистер Путин. Благодарю и поздравляю Вас с удивительным чемпионатом мира. Россия вперёд!» – написал Макгрегор в своём в Instagram.

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-20


Источник фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Не оставила без внимания победу французов и Тина Канделаки. Телеведущая и генпродюсер спортивного канала отметила, что Франция шла увереннее всех и не оставила сомнений в своем превосходстве. 

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-23


Источник фото: instagram.com/tina_kandelaki

Эммануэль Макрон очень эмоционально отреагировал на победу национальной сборной.

В Сети уже успели разлететься фотографии, на которых видно, что Президент Хорватии и Президент Франции с интересом наблюдают за ходом игры и поддерживают свою команду.  

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-26

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Буквально сразу после матча на страницах финалистов ЧМ стали появляться публикации. Триумфаторы празднуют и принимают поздравления. Сборная Хорватии благодарит за поддержку и не может смириться с поражением, что можно понять: победа была такой близкой.

Поль Погба поблагодарил всех причастных и написал, что победу посвящает родителям. 

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-29


Источник фото: instagram.com/paulpogba

Антуан Гризманн в Instagram опубликовал фотографию, под которой написал: «Чемпионы мира».

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-32

Источник фото: instagram.com/antogriezmann

Хорватский футболист Деян Ловрен в своем Instagram признался: принять поражение непросто. Он отметил, что без веры тренерского штаба, болельщиков и страны второе место на ЧМ было бы невозможным. 

«Конечно, трудно принять это поражение, но знаете, я горжусь своей жизнью. Спасибо товарищам по команде и всему профессиональному составу. Сегодня я с гордостью могу сказать, что мы приложили все усилия и мы отдаем это нашей стране. Спасибо всем, кто верил в нас, без вас финал был бы невозможен». 

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-35


Источник фото: instagram.com/dejanlovren06/

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«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-38

Футболист поделился историческим снимком, кадр сделан в раздевалке, а его коллеги по команде держат в руках серебряные медали.

Источник фото: instagram.com/dejanlovren06/

Иван Ракитич поздравил Луку Модрича с признанием лучшим игроком турнира.

«Брат, не выразить, насколько я горжусь тобой. Всё заслуженно, отметим же это с нашими семьями и всеми хорватами», – написал Ракитич в Twitter.

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-41


Источник фото: twitter.com/ivanrakitic 

Кстати, Модрич, комментируя свое личное достижение на ЧМ, рассказал, что для него эта награда не имеет никакого значения без успехов сборной.

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Защитник сборной Франции по футболу Адиль Рами поблагодарил Бога за победу. И сегодня стало известно, что после финального матча чемпионата мира-2018 в России игрок завершил карьеру в национальной команде. 

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-44


Источник фото: instagram.com/adilrami

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-46

Анте Ребич (хорватский полузащитник) опубликовал молчаливое фото. Здесь нет комментариев, но все можно понять без слов. 

Источник фото: instagram.com/anterebic

Кроме публикации фотографий в социальных сетях, некоторые футболисты выкладывали истории и прямые эфиры. Поль Погба сразу после матча вел прямой эфир, в котором делился радостью с фанатами и принимал поздравления. Также футболист отметил, что Франция 20 лет ждала этот день.  

«Спасибо Богу за победу». Реакция президента Франции, звёзд и фанатов на триумф французов-49

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Источник фото: скриншот из прямого эфира футболиста instagram.com/paulpogba/

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп

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