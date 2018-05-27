Обновлённый стадион «Динамо». Все фишки легендарной арены – в одном материале

Новости Беларуси. Похоже, «Динамо» – наше все. А если не совсем все, то главный стадион страны – точно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Меньше недели осталось до открытия легендарной арены после реконструкции. Сложно поверить, что объект, который в 90-е ассоциировался с торговлей джинсами и другим ширпотребом, стал таким: современным, высокотехнологичным, красивым, в конце концов. Юлия Бешанова шагнула на ту сторону знаменитой входной арки.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Я только в сладком сне думал, что у нас будут такие условия.

Поле с подогревом, девять легкоатлетических дорожек, разминочный стадион. Многие поколения спортсменов о такой площадке могли только мечтать.

В далеком 1934 «Динамо» строился исключительно как футбольная арена всего на 10 тысяч человек. И в этом амплуа главный стадион страны (к слову, самый масштабный объект в СССР) не раз становился эпицентром спортивных страстей.

В истории стадиона, как в биографии, сменялась череда ярких событий.

Чаша олимпийского огня над обновленным стадионом – не бутафория. В 1980 олимпийский огонь горел здесь.

В новейшей истории на арене ликовали и кричали «Гол!» на турнирах республиканского и международного классов. Например, Лиги чемпионов: футбольные баталии экстра-класса в 2008 и 2012 подогревали страсти Минска спортивного. Последний матч на стадионе сыграли в то же 2012 году. Масштабная реконструкция началась спустя три года.

Почти 2000 рабочих, стройка 24 часа в сутки, но результат того стоит: в Минске появится очередная премиум-арена, главный легкоатлетический комплекс страны. После первых стартов стадион получит самую высокую (четвертую) категорию от Союза европейских футбольных ассоциаций и первую – от Международной федерации легкой атлетики.

Вадим Девятовский:

Это самая высшая категория, которая может быть в мире с учетом требований легкой атлетики. Мы можем проводить согласно всем стандартам, условно, если нам доверят, Чемпионат мира по легкой атлетике. В олимпийской программе это вид спорта номер один.

До реконструкции стадион мог принять 34 тысячи человек, после – 22, но более комфортно. Новые раздевалки для спортсменов, судей, конференц-зал. Среди требований УЕФА было наличие не менее 150 кабин для комментаторов и мест для журналистов.

Юлия Бешанова, СТВ:

На стадионе уже уложили специальное покрытие для легкоатлетических видов спорта. Кроме того, что оно самое современное (именно такое используется на Олимпийских играх последних десяти лет), оно покрыто специальным антибликовым покрытием. То есть снимать блестящие старты ничто не помешает.

«Динамо» встречает не по-футбольному разноцветными трибунами. Цветовое решение – продуманный дизайнерский прием, его уже обкатали в Европе.

Разноцветие сидений создает эффект присутствия.

Мощная будет световая и звуковая поддержка.

Новые осветительные мачты (в народе уже прозвали «мухобойками»), мультимедийные дисплеи, 300 мониторов, около 10 километров звукового кабеля, 70 колонок – все во имя речи высокой четкости.

Юрий Корницкий, инженер мобильного сервиса:

Планируется подключить управление звуком и совместить это с управлением светом для создания шоу. У нас под куполом размещены колонки, которые должны равномерно будут покрыть все площадь стадиона.

Еще одна фишка арены образца 2018 года – круговой навес из алюминиевых материалов. Он закрывает практически 70 % трибун. На стадионе уже слышно эхо ближайших высоких стартов.

Вадим Девятовский:

22 мы уже будем держать супер-экзамен. Это матч, где будут звезды мировой легкой атлетики, будут звезды балканских стран (это 17 стран), Прибалтика приедет к нам и сильная сборная Украины традиционная.