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Савиных про мигрантов в Беларуси: если они приехали, то должны жить не вместо, а вместе

08 июня 2025 19:29
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Миграционный кризис в Европе и грамотная миграционная политика в Беларуси. Об этом и не только говорили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Савиных про мигрантов в Беларуси: если они приехали, то должны жить не вместо, а вместе-2

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Это единственная возможность снизить социальный негативный эффект от миграции. Если уже мигрант приехал, то он должен жить не вместо, а вместе. Это значит, что, сохраняя свою культуру, он все равно должен проникнуться ценностями и идеалами белорусской культуры. Он должен уважать белорусские законы, он должен действительно владеть одним из государственных языков, и своих детей он должен воспитывать как политических граждан Беларуси. 

Эта миграция будет заканчиваться позитивным эффектом. Это крайне сложная задача. Здесь нельзя увеличивать масштаб миграции. Мне кажется, что управляемость этим процессом может потеряться, если поток людей станет таким большим, как это происходит сейчас в Нидерландах, в Германии, в Испании. А второй момент – мы должны восстанавливать собственный этнический состав.

# Иностранцы в Беларуси # Международная политика # Андрей Савиных

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