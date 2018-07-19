«Если скажется наше белорусское «Прокатит», «Авось», будут проблемы». Тренер ФК «Динамо-Минск» о предстоящей игре с «Дерри Сити»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» сегодня, 19 июля, проведут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оба белорусских клуба на выезде праздновали победы, сегодня осталось закрепить успех.

19 июля минчане примут своих оппонентов на обновленном стадионе «Динамо», это будет первый официальный футбольный поединок, который примет арена после реконструкции.

Болельщики в ожидании красивой игры. Помочь хозяевам сегодня не сможет полузащитник Никита Капленко – у него микроповреждение. Зато в состав, скорее всего, вернется Артем Быков, который первую встречу пропустил. Результат 2:0 на выезде при двухматчевом противостоянии – солидный задел. Тем не менее, главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко считает, что любая недооценка противника чревата последствиями.