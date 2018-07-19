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  • «Если скажется наше белорусское «Прокатит», «Авось», будут проблемы». Тренер ФК «Динамо-Минск» о предстоящей игре с «Дерри Сити»

«Если скажется наше белорусское «Прокатит», «Авось», будут проблемы». Тренер ФК «Динамо-Минск» о предстоящей игре с «Дерри Сити»

19 июля 2018 09:44
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» сегодня, 19 июля, проведут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оба белорусских клуба на выезде праздновали победы, сегодня осталось закрепить успех.

«Если скажется наше белорусское «Прокатит», «Авось», будут проблемы». Тренер ФК «Динамо-Минск» о предстоящей игре с «Дерри Сити»-1

«Если скажется наше белорусское «Прокатит», «Авось», будут проблемы». Тренер ФК «Динамо-Минск» о предстоящей игре с «Дерри Сити»-3

19 июля минчане примут своих оппонентов на обновленном стадионе «Динамо», это будет первый официальный футбольный поединок, который примет арена после реконструкции.

Болельщики в ожидании красивой игры. Помочь хозяевам сегодня не сможет полузащитник Никита Капленко – у него микроповреждение. Зато в состав, скорее всего, вернется Артем Быков, который первую встречу пропустил. Результат 2:0 на выезде при двухматчевом противостоянии – солидный задел. Тем не менее, главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко считает, что любая недооценка противника чревата последствиями.

«Если скажется наше белорусское «Прокатит», «Авось», будут проблемы». Тренер ФК «Динамо-Минск» о предстоящей игре с «Дерри Сити»-6

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Самое, чего нам стоит опасаться – это недооценка соперника со стороны ребят. Потому что реально ирландцы «Дерри Сити» – очень непростая команда.

Я думаю, повлиял этот быстрый гол. Ребята поймали кураж, и игра уже была под нашей диктовкой. Но, поверьте мне, если мы где-то начнем недорабатывать, где-то скажется наше белорусское «Прокатит», «Авось», то будут проблемы.

«Если скажется наше белорусское «Прокатит», «Авось», будут проблемы». Тренер ФК «Динамо-Минск» о предстоящей игре с «Дерри Сити»-9

По последним сведениям, на матч «Динамо» – «Дерри Сити» уже продано около 7 тысяч билетов. Игра стартует 19 июля в 18.00. А двумя часами позже стартовый свисток прозвучит в матче «Шахтера» и валлийского «Коннас Куэй».

# Футбол Беларуси # Сергей Гуренко # Фотофакт

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