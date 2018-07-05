Лука Модрич: от беженца до любимца Хорватии. Повторит ли сборная на ЧМ успех 20-летней давности?

Сборная Хорватии добилась больших успехов на нынешнем чемпионате мира по футболу. После победы над сборной Дании команда вышла в четвертьфинал турнира. 7 июля состоится матч Россия – Хорватия, который определит дальнейшую судьбу команд. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим игроком нескольких матчей. Он – обладатель Суперкубка УЕФА, Суперкубка Испании, Суперкубка Хорватии, четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». На его счету еще десятки командных и личных трофеев. Лука Модрич:

Футбол – это страсть и счастье, это то, что я чувствую, когда мы выигрываем. Победа означает, что мы проделали хорошую работу. Футбольное созвездие. Под какими знаками Зодиака родились топовые игроки ЧМ-2018

Фото: instagram.com/lukamodric10

Лука родился в бедной семье в городе Задар. Когда ему было шесть лет, началась война за независимость Югославии. Отец ушел в армию, а дед Лука, в честь которого назван Модрич, – в партизаны. Сербские солдаты расстреляли дедушку прямо на глазах у маленького Луки. В этот же день семья отправилась в лагерь для беженцев. Любовь к футболу передалась к Луке Модричу от отца. Стипе Модрич работал авиатехником и выступал за команду военной базы.

Фото: instagram.com/lukamodric10

Подростком Лука Модрич играл в ФК «Задар». «Он просто брал мяч и вытворял такие штуки, на которые способны 20-летние ребята, хотя ему было 7 или 8 лет», – вспоминал тренер клуба Томислав Башич. Шла война, и однажды во время тренировки в Задаре на поле упала граната – пришлось бежать в укрытие. У семьи Модрича не было денег на футбольные щитки, поэтому тренер сделал их сам – из дерева. Хорватский Кройф – так иногда называют Модрича – центральный полузащитник. Он сменил пять футбольных клубов, играл сначала на родине, затем в английском «Тоттенхэме», в 2012 году подписал контракт с мадридским «Реалом». «В «Мадриде» я чувствую себя, как дома. Я могу организовать игру команды или повести ее за собой, как дирижер в оркестре».

Фото: instagram.com/lukamodric10

К слову, лучшим игроком клуба он считает Криштиану Роналду. Модрич признается, что Роналду всегда тренируется и играет с полной отдачей, не жалея себя, и поэтому он – лучший игрок в мире. Роналду продолжает устанавливать рекорды по количеству забитых голов

Фото: instagram.com/lukamodric10

Лука Модрич – главная звезда сборной Хорватии. Он является капитаном команды и заявляет, что нынешний турнир стал для сборной успешным – Хорватия вышла в плей-офф с первого места в группе, затем вышла в 1/4 финала ЧМ. Модрич отмечал, что команда постарается повторить, а то и улучшить успех 20-летней давности, когда хорваты завоевали бронзу на мундиале.

Фото: instagram.com/lukamodric10

Свои достижения Модрич часто посвящает семье. В 2010 году он женился на Ване Боснич. Девушка работала спортивным агентом футболиста. Лука – отец троих детей. Первенец Иван родился в 2010 году, в 2013 – дочь Эмануэль. А в октябре 2017 капитан сборной Хорватии стал отцом в третий раз, Ваня родила дочь Софию. Лука Модрич:

Я благославлен иметь такую ​​семью! Они мотивируют меня двигаться вперед каждый день!

Фото: instagram.com/lukamodric10

Накануне четвертьфинального матча с Россией футболист опубликовал фото жены и детей и трогательно написал: «Моя поддержка».

Фото: instagram.com/lukamodric10