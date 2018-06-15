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«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают

15 июня 2018 12:28
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Новости Португалии. В России стартовал чемпионат мира по футболу. Уже более десяти лет главной звездой сборной Португалии является Криштиану Роналду – любимый футболист миллионов.

Он – пример многолетней работы, которая предшествует большому успеху. Клубы в составе с футболистом пять раз становились победителями Лиги чемпионов (один раз – «Манчестер Юнайтед», четыре раза – «Реал»). Криштиану – чемпион Европы в составе португальской сборной, пятикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный обладатель «Золотой бутсы». Его личных достижений в футболе не перечислить – их несколько десятков.

Криштиану Роналду:
Когда я играл в футбол на улицах Мадейры, я мечтал добраться до вершины, но не мог себе представить, что однажды я буду там. Я посвящаю все свои трофеи прежде всего моей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, тренерам, у которых я всегда учился, и другим работникам клубов. Наконец, особая благодарность моим болельщикам. Все эти трофеи также ваши!

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-1

Фото: instagram.com/cristiano

Криштиану родился в небогатой семье на Мадейре. Кроме него родители воспитывали еще троих детей. Мама футболиста позже призналась, что хотела сделать аборт и беременность была нежеланной. Но после она добавила, что «рождение сына принесло мне только радость»

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-4

Фото: instagram.com/cristiano

Отец мальчика работал в местном футбольном клубе «Андоринья». Именно это повлияло на интересы юного Криштиану. Отца не стало, когда футболисту было 20 лет.

Спортсмен рассказывал в интервью, что не знал, что делать после смерти отца. Однако Криштиану решил, что не подведет его – и станет непобежденным. «Он хотел, чтобы его сын стал лучшим».

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-7

Фото: instagram.com/cristiano

Сначала Роналду играл в клубе, где работал его отец, затем в местном клубе побольше – «Насьональ». После этого он перешел в лиссабонский клуб «Спортинг», где в 2001 году состоялся дебют Криштиану за взрослый состав клуба.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-10

Фото: instagram.com/cristiano

Через год Криштиану, который показывал отличные результаты, был приглашен в «Манчестер Юнайтед». Он стал первым португальцем в истории клуба. Здесь он получил свой седьмой номер. С Криштиану команда получила массу престижных титулов – три раза стала чемпионом английской Премьер-лиги, обладателем Суперкубка Англии, Кубка Англии, Лиги чемпионов, победителем Клубного чемпионата мира. Именно в английском клубе раскрылся талант португальца.

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«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-13

Фото: instagram.com/cristiano

Королем футбола Роналду станет после перехода в «Реал». Он стал играть за клуб в 2009 году и уже девять лет играет за «сливочных». «Реал» с Роналду четыре раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов. Именно в этот период спортсмен завоевывает большинство индивидуальных наград.

Сам Роналду когда-то говорил, что его мечта забить столько голов, чтобы он не мог назвать эту цифру.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-16

Фото: instagram.com/cristiano

Одной из любимых СМИ и болельщиков тем является противостояние Роналду и Месси, которое сами спортсмены называют «надуманным». Издания приписывают футболистам соревнования в количестве индивидуальных наград, забитых мячей, зарплаты.

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«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-19

Фото: instagram.com/cristiano

Криштиану отмечал, что у него и Месси нормальные отношения и в жизни, и в профессии. Просто «каждый делает свою работу и старается, чтобы она получилась на отлично».

Месси же называет Роналду замечательным футболистом. «Он – великий, он показывает отличную игру».

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«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-22

Фото: instagram.com/cristiano

Слухи о том, что Роналду эгоист спортсмен предпочитает не комментировать. Известно, что футболист жертвует миллионы на благотворительность каждый год и старается привлекать внимание к важным темам. Добрые дела португалец старается не афишировать.

Спортсмен сотрудничает с международными организациями – UNICEF, Save the Children, Красный Крест. Во время сильных лесных пожаров в Португалии футболист помогал нескольким сотням человек, пострадавшим от огня. Спортсмен поддерживает детей в тяжелых ситуациях, является донором. На теле спортсмена нет татуировок, потому что они мешают донорству.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-25

Фото: instagram.com/cristiano

Несколько лет назад Роналду признали главным спортсменом-благотворителем мира.

Криштиану Роналду:
Чем больше ты будешь отдавать людям, тем больше тебя вознаградит Бог.

Криштиану Роналду отец четверых детей. Он часто делится их фото на своей странице в Instagram.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-28

Фото: instagram.com/cristiano

Старшему сыну футболиста Криштиану Роналду-младшему восемь лет. Неизвестно, кто его мать, ребенок растет под исключительной опекой отца.

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«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-31

Фото: instagram.com/cristiano

В начале июня 2017 от суррогатной матери родились близнецы Ева и Матео, а уже через несколько месяцев девушка футболиста родила Роналду дочь.

Криштиану – 33 года. Когда у него спрашивают, сколько еще он планирует играть в футбол, то его ответ всегда один – пока его организм будет позволять это делать. По словам спортсмена, на поле он чувствует себя 20-летним мальчиком.

«Может быть, я буду играть до 36 лет. Хотя, когда я достигну этого возраста, то, может, я буду думать совершенно иначе».

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают-34

Фото: instagram.com/cristiano

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