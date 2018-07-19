В ЮАР пассажир упавшего самолёта опубликовал ролик крушения воздушного судна

Новости ЮАР. В сети появилось видео падения самолёта Convair CV-340. Воздушное судно упало на территории ЮАР 10 июля.

Как сообщает The South African, самолёт 1954 года выпуска принадлежал Национальному авиационному тематическому парку Нидерландов «Авиодром». В тот день проводился испытательный полёт летательного аппарата после ремонта. Отмечается, что воздушное судно на тот момент ещё имело сертификат лётной годности, срок которого истекал в августе.

В результате крушения погибли два человека, ещё 17 – получили ранения. Один из выживших пассажиров опубликовал видео падения самолёта. На кадрах видно, что левое крыло самолёта дымится, а временами появляется огонь. Винт крыла также работает с перебоями.