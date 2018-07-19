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В ЮАР пассажир упавшего самолёта опубликовал ролик крушения воздушного судна

19 июля 2018 07:21
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Новости ЮАР. В сети появилось видео падения самолёта Convair CV-340. Воздушное судно упало на территории ЮАР 10 июля.  

Как сообщает The South African, самолёт 1954 года выпуска принадлежал Национальному авиационному тематическому парку Нидерландов «Авиодром». В тот день проводился испытательный полёт летательного аппарата после ремонта. Отмечается, что воздушное судно на тот момент ещё имело сертификат лётной годности, срок которого истекал в августе.  

В результате крушения погибли два человека, ещё 17 – получили ранения. Один из выживших пассажиров опубликовал видео падения самолёта. На кадрах видно, что левое крыло самолёта дымится, а временами появляется огонь. Винт крыла также работает с перебоями.  

В ЮАР пассажир упавшего самолёта опубликовал ролик крушения воздушного судна-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Barry Marais  

Летательный аппарат быстро терял высоту, но пассажиры проявляли выдержку и не паниковали. После падения слышен шум, а затем люди начали помогать друг другу выбраться из-под обломков самолёта.  

Управление гражданской авиации ЮАР начало расследование крушения. По предварительным данным, должностным лицам может потребоваться около года на завершение отчёта о произошедшем.  

Весной 2016 года мы сообщали о «Пророческом» фото стюардессы разбившегося самолёта Париж-Каир.  

Её одежда насквозь промокла, в руке – чемодан (подробности здесь).  

# Крушение # Видеофакт

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