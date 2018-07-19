Историческое видео: футболисты минского «Динамо» показали памятные моменты с матчей на родном стадионе
Новости Беларуси. 19 июля в Минске на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» пройдёт ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между белорусским ФК «Динамо Минск» и ирландским ФК «Дерри Сити».
Динамовцы с нетерпением ждут предстоящий матч, поскольку это первый официальный выход на поле родного стадиона за восемь лет. Предыдущие несколько лет стадион «Динамо» был на реконструкции и открылся только в июне этого года.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Динамо Минск
В связи с этим знаменательным событием в Instagram клуба динамовцы опубликовали видео. В нём на фоне памятных моментов рассказывается о первом участии клуба в Еврокубках, это было 35 лет назад, на стадионе «Динамо». Бело-синие говорят, что для них там всегда была хорошая атмосфера.
«Это большая ответственность – играть на новом стадионе», – говорится в ролике на YouTube-канале клуба.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Динамо Минск
Главный тренер ФК «Динамо Минск» Сергей Гуренко считает, что пусть игра и пройдёт на родном стадионе, недооценивать противника чревато последствиями. О том, как команда готовится к матчу, читайте здесь.
На неделе динамовцы заметили, что вирусном ролике Vogue легендарный главный редактор Анна Винтур смотрит футбольным матч между «Динамо-Минск» и БАТЭ. Обрадовавшиеся футболисты минского «Динамо» предложили всем акцию: люди, которые 18 июля с 19:00 до 20:00 покажут в фан-магазине клуба журнал Vogue, смогут бесплатно попасть на игру динамовцев с «Дерри Сити».
Сам вирусный ролик можно посмотреть здесь.