Историческое видео: футболисты минского «Динамо» показали памятные моменты с матчей на родном стадионе

Динамовцы с нетерпением ждут предстоящий матч, поскольку это первый официальный выход на поле родного стадиона за восемь лет. Предыдущие несколько лет стадион «Динамо» был на реконструкции и открылся только в июне этого года.

Новости Беларуси. 19 июля в Минске на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» пройдёт ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между белорусским ФК «Динамо Минск» и ирландским ФК «Дерри Сити».

В связи с этим знаменательным событием в Instagram клуба динамовцы опубликовали видео. В нём на фоне памятных моментов рассказывается о первом участии клуба в Еврокубках, это было 35 лет назад, на стадионе «Динамо». Бело-синие говорят, что для них там всегда была хорошая атмосфера.

«Это большая ответственность – играть на новом стадионе», – говорится в ролике на YouTube-канале клуба.