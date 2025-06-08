Башкин про распад правительства в Нидерландах: еврочиновники ставят в приоритет интересы Брюсселя

Миграционный кризис в Европе и грамотная миграционная политика в Беларуси. Об этом и не только говорили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):

Ситуация в Нидерландах не является чем-то необычным или чем-то из ряда вон выходящим. Она как раз логическое продолжение в цепочке уже проходивших ранее событий на политическом небосклоне европейского континента. Мы помним все, что связано было с ростом и подъемом партии Марин Ле Пен и успехами ее сторонников при голосовании, при выборах в Европарламент. Мы помним серьезные буквально недавние проблемы и вопросы, острые вопросы выборов президентских в Румынии, где кандидат, на которого ополчилась вся Европа...

Мы помним, как группируются избиратели возле Фаража, британского представителя третьей силы, которая набирает обороты. И это характерно для всей Европы. Не просто Евросоюза, а Европы, европейских стран, стран коллективной Европы. Почему?

Потому что инструментарий и подход неправильный. Самая большая ошибка, самое большое заблуждение в том, особенно это относится к этим 27 странам – участникам Евросоюза, что проблемы и решение проблем еврочиновники ставят в приоритет интересы коллективного Брюсселя выше интересов наций, народов, которые заселяют европейские государства. Люди видят те проблемы, которые разворачиваются в их стране, в том числе под влиянием и незаконной миграции, и просто миграционных процессов, неуправляемых, выходящих из-под контроля. Они начинают обращать внимание на новые силы, которые предлагают им пути решения.