В Перу новорождённого назвали в честь Луки Модрича

Новости Перу. Молодую пару из Перу настолько впечатлила игра сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу, что они решили назвать своего новорожденного сына в честь полузащитника команды Луки Модрича. Он же является и капитаном сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение родители ребенка приняли после победы хорватов над англичанами в полуфинале. В Перу давать детям имена знаменитых футболистов является нормой. По официальным данным, в стране сейчас проживают 870 Криштиану Роналду, 232 Лионеля Месси, 23 Антуана Гризманна, четыре Тони Крооса и три Неймара.

Напомним, что Лука Модрич был признан лучшим игроком чемпионата мира. Он получил приз «Золотой мяч», забив два мяча в семи турнирах.