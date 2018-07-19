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В Перу новорождённого назвали в честь Луки Модрича

19 июля 2018 06:52
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Новости Перу. Молодую пару из Перу настолько впечатлила игра сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу, что они решили назвать своего новорожденного сына в честь полузащитника команды Луки Модрича. Он же является и капитаном сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу новорождённого назвали в честь Луки Модрича -1

Такое решение родители ребенка приняли после победы хорватов над англичанами в полуфинале. В Перу давать детям имена знаменитых футболистов является нормой. По официальным данным, в стране сейчас проживают 870 Криштиану Роналду, 232 Лионеля Месси, 23 Антуана Гризманна, четыре Тони Крооса и три Неймара.

Напомним, что Лука Модрич был признан лучшим игроком чемпионата мира. Он получил приз «Золотой мяч», забив два мяча в семи турнирах.

Лука Модрич: от беженца до любимца Хорватии. Повторит ли сборная на ЧМ успех 20-летней давности?

# Чемпионат мира по футболу # Лука Модрич # Фотофакт

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